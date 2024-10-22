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平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今天在大巨蛋以客隊身份出戰統一獅，球迷吶喊聲響徹整座大巨蛋，總教練平野惠一賽後直言，真的很感謝球迷大聲應援相挺，相當震撼甚至懷疑，「我們真的是客場嗎？」

大巨蛋近3戰超過10萬名球迷進場，首戰4萬滿場，今天則有25029人。平野惠一表示，身為職棒的一份子，當然希望更多人進場，自己也帶有責任感，「希望棒球以外的人也能熱愛這項運動。」

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平野惠一賽後接受平面媒體受訪時表示，期待自己能發揮運動影響力，「讓更多人感受到運動能凝聚人心。」

他進一步提到，賽前有記者問及，為什麼今天是陳俊秀先發，「他今天的表現回應了自己為什麼能先發。」秀秀此戰在3局擊出高飛犧牲打，帶有1分打點，8局敲出長打，帶有2分打點。

6局下，兄弟化解滿壘危機，大家圍圈圈集合打氣，平野惠一說，「過去是總教練下達指令，但最近大家都相當自動自發，各部門教練、學長都會提出想法。」

先發投手克迪6局遇亂流退場，平野坦言，預知未來狀況是球隊之後的重要課題，「不能等事情發生了才去做，克迪也已經很努力了。」

兄弟此戰打爆統一獅牛棚，平野謙虛表示，從例行賽到現在還是深深體會到統一獅是支厲害的球隊，自己仍抱持挑戰者的心態，直到分出勝負的那一刻。

最後，平野希望媒體主動寫出一點，他相當感謝球迷們的大聲應援，那時6局守住滿壘危機，7局後球隊反攻，球迷震撼的應援聲響徹大巨蛋，讓他驚呼，「我們真的是客場嗎？能夠在7、8局再得到分數，要多虧球迷們的支持。」

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