運動雲

>

中信特攻11月主場開幕戰　打造全新「衝電樂園」活動時間表曝

▲▼中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-2025賽季正式開戰，新北中信特攻籃球隊將於11月2日、3日，在新北市新莊體育館進行主場開幕戰，先前中信特攻球團已宣佈，新球季將把主場新莊體育館打造為「衝電樂園」，邀請線人們闔家入場觀賽。

▲▼中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全新升級的「衝電樂園」，包含4.5米高的中信特攻吉祥物「Thunder 桑德」帥氣降臨，以及「桑德之家」首度公開亮相。樂園中少不了的遊行派對「FUN電遊行」，邀請球迷跟著桑德、啦啦隊女孩Passion Sisters、台灣人壽吉祥物「阿龍」及驚喜嘉賓在特攻基地內遊行。

▲▼中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供）

中信特攻也與「中國信託反毒教育基金會」共同邀請到「如果兒童劇團」，連續兩天為大家帶來不同的兒童反毒劇；還有中信特攻與「新北市立圖書館」及「閱讀全壘打」合作推出的「閱讀全壘打說故事」活動，兩天共帶來4場精彩故事，以上活動地點為「SHOWTIME小舞台」。

▲▼中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供）

另外，親子手作教室將有「手作霓虹小物體驗」，開幕戰兩天各一梯次，自己的飾品自己做，讓親子同樂，以及備受小朋友喜愛的「親子狂樂區」依舊為大家服務，包含「桑德滑梯氣墊」及「DEA籃球場跳床」。

▲▼中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供）

進場贈品則有「應援喊聲筒」及「衝電樂園攻略」，購買場邊席／搖滾席／特攻席／普通席／應援席可加碼領取「RISE UP 應援長巾」，數量有限，領完為止。

▲▼中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供）

關鍵字： TPBL新北中信特攻

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

熱門新聞

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽第3戰　統一獅先發出爐

2兄弟G3關鍵搶勝！陳俊秀首度先發

3河村勇輝「合約升級」破200萬人查看

4再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

5NBA準狀元大學首秀　3分鐘搧2鍋

最新新聞

1不斷更新／兄弟突破羅昂封鎖3比0領先

2蔡凱威阿伯是前青棒國手從小特訓

3郭俊麟列不出賽名單　備戰G4先發？

4美和克嘉中闖32強獲加菜金

5陳子豪偷點自豪漂亮　休息室傳來笑聲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366