中信特攻11月主場開幕戰　打造全新「衝電樂園」活動時間表曝

▲中信特攻主場開幕週活動。（圖／中信特攻提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-2025賽季正式開戰，新北中信特攻籃球隊將於11月2日、3日，在新北市新莊體育館進行主場開幕戰，先前中信特攻球團已宣佈，新球季將把主場新莊體育館打造為「衝電樂園」，邀請線人們闔家入場觀賽。

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全新升級的「衝電樂園」，包含4.5米高的中信特攻吉祥物「Thunder 桑德」帥氣降臨，以及「桑德之家」首度公開亮相。樂園中少不了的遊行派對「FUN電遊行」，邀請球迷跟著桑德、啦啦隊女孩Passion Sisters、台灣人壽吉祥物「阿龍」及驚喜嘉賓在特攻基地內遊行。

中信特攻也與「中國信託反毒教育基金會」共同邀請到「如果兒童劇團」，連續兩天為大家帶來不同的兒童反毒劇；還有中信特攻與「新北市立圖書館」及「閱讀全壘打」合作推出的「閱讀全壘打說故事」活動，兩天共帶來4場精彩故事，以上活動地點為「SHOWTIME小舞台」。

另外，親子手作教室將有「手作霓虹小物體驗」，開幕戰兩天各一梯次，自己的飾品自己做，讓親子同樂，以及備受小朋友喜愛的「親子狂樂區」依舊為大家服務，包含「桑德滑梯氣墊」及「DEA籃球場跳床」。

進場贈品則有「應援喊聲筒」及「衝電樂園攻略」，購買場邊席／搖滾席／特攻席／普通席／應援席可加碼領取「RISE UP 應援長巾」，數量有限，領完為止。