黑豹旗／南湖32強創隊史！洪立謙再見安打仍自責守備：爛死了

▲黑豹旗，南湖高中洪立謙敲再見安打。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日在三重棒球場進行64強賽，南湖高中由先發捕手洪立謙掃出再見安打當英雄，率隊以8比7獲勝，闖進32強創隊史最佳。不過賽後訪問時，洪立謙謙稱自己表現「爛死了」，尤其自身蹲捕不如預期相當自責，直呼如果遭淘汰的話，「會恨死自己。」

南湖高中對戰二信高中一路落後到7局下，詹辰碩掃出二壘安打扳平比數，洪立謙敲出穿越三、游間安打，以8比7獲勝。

洪立謙此役猛打賞還跑出1次盜壘成功，跑回1分又貢獻勝利打點，總教練凌文堯表示，「打擊原本是他的弱點，今天卻成為他的強項，他是致勝關鍵。這是我看過他有史以來最好的表現，他是英雄也是MVP。」

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回顧再見安打的打席，洪立謙說，「不選球了！球來就打。」至於針對整體表現，他則說，「爛死了！只有最後一顆球比較打好而已，前面蹲得亂七八糟，如果64強止步的話，我應該會恨死自己，接球跟預期有落差，很多球都沒有接到。如果停在這一場的話，我會很不甘心。」

不過他洪立謙打擊表現相當突出，這是突破低潮破繭而出的一場比賽，「秋季聯賽無安打，黑豹旗預賽也打不好，這場打擊稍微開心，但守備失誤也把這樣的心情蓋過去了。」

詹辰碩貢獻2安打，攻下2打點、2得分，也是勝利關鍵。談到詹辰碩的表現，洪立謙直呼，「太神了！有飛撲美技也有兩支安打扛到外野，才高一而已，國中跟他打球的時候，就覺得他很強。」

南湖高中前進32強創下隊史最佳，洪立謙也說，「這是學長跟學弟一起努力的成果，我們練球的次數非常多，學弟也表現很好，當然籤運也幫忙。」

▲南湖高中。（圖／記者楊舒帆攝）