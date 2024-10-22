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金塊4年42億續約重要冠軍成員　總管：戈登是球隊的心臟與靈魂

▲▼金塊戈登、約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊在休賽季的最後一天，開出4年1.33億美元(約42.6億台幣)的合約「綁定」重要冠軍成員戈登(Aaron Gordon)，丹佛總管布斯(Calvin Booth)直言，「在很多方面，Aaron是球隊的心臟與靈魂。」這位203公分大前鋒將先執行下季2280萬美元(約7.3億台幣)的球員選項，藉此替球隊省下約6000萬美元(約19.2億台幣)的豪華稅。

生涯前6.5年都待在魔術的戈登，在2021年交易截止前來到丹佛，與MVP長人約基奇(Nikola Jokic)、主控莫瑞(Jamal Murray)並肩作戰，攻守全能的他成為金塊奪冠的最後一塊拼圖。丹佛今夏又失去一名關鍵球員波普(Kentavious Caldwell-Pope)，這使得留住戈登變得至關重要。

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金塊總管布斯直言，「在很多方面，Aaron是球隊的心臟與靈魂，他在場上做了很多推進球隊的事情。球員們在休息室裡圍繞著他，現在隨著這份協議達成，我們可以作為一個整體繼續前進，我們的球隊構建是為了在季後賽走得更遠。」

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯；金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊戈登（前）。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》指出，戈登對金塊的價值無可估量，他是聯盟最出色且最全能的防守球員之一，在講求拉開空間的現代NBA賽場上，很多大前鋒都缺乏強大的力量，戈登能強打禁區搶分，給對手帶來對位的問題；同時，他又能像後衛一樣控球，還是當今聯盟最會「空中接力」的球員之一。

戈登會先執行下季2280萬美元的球員選項，再以頂薪和金塊提前續約3年，如此一來能幫球隊省下約6000萬美元的豪華稅，他的新合約包含2028-29賽季的球員選項和交易保護條款。

現年29歲的戈登上季場均能砍13.9分、6.5籃板，整體命中率55.6%。他本季將改披32號戰袍，以此紀念他不幸在5月時車禍過世的哥哥德魯·戈登(Drew Gordon)。

▲▼金塊扣將戈登的哥哥德魯車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

▲金塊扣將戈登的哥哥德魯（右）車禍過世。（圖／翻攝自IG／xtragordonary32）

關鍵字： NBA金塊戈登Aaron Gordon

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