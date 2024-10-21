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感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

▲▼戰神洋將穆倫斯想幫球迷賺獎金，卻用手都無法把球塞進洞裡。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

▲戰神洋將穆倫斯想幫球迷賺獎金，卻用手都無法把球塞進洞裡。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家主場的中場遊戲「十萬夢想GOLF」惹出風波，遭球迷質疑不想給獎金，甚至有人怒轟「根本詐騙」，夢想家球團昨(20日)晚第一時間就發出聲明澄清，今(21)日2度致歉，特別感謝台北台新戰神洋將牧倫斯「發現問題」，並承諾會積極改進，優化這個活動的遊戲體驗。

夢想家主場本季推出「十萬夢想GOLF」的中場遊戲，球迷若將高爾夫球推進看板底下的洞內就可抱回獎金，進到兩個大洞的獎勵是500元球隊商城禮券，最小的洞則有10萬元獎金，昨日對台北戰神一役，有一位男球迷上場挑戰，他的球偏離了軌道，戰神洋將穆倫斯試圖幫忙把球塞進洞裡卻卡住。

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隨後一名女性工作人員趕緊把小白球拿走，這一幕讓球迷看了十分困惑，質疑夢想家不想給獎金，甚至有人怒轟這是「詐騙」行為，夢想家球團緊急發出聲明澄清，「先前彩排測試時，高爾夫球確實可順利通過。」不過為了消除疑慮，未來會將洞口擴大，總經理韓駿鎧也承諾將獎金加碼到新台幣20萬元。

▲夢想家林俊吉、張宗憲、Formosa Sexy。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家林俊吉。（圖／TPBL職籃提供）

事隔一天，這起因中場遊戲而起的風波還在延燒，夢想家透過社群媒體2度致歉，「感謝各位球迷朋友提供寶貴指教與建議，夢想家都收到了！夢想家推出『夢想GOLF』活動，但此次活動疏忽身為球團並無即時發現處理深感抱歉，也令球迷朋友感到失望。」

「夢想家團隊在此再次致歉，並承諾改進及優化這個活動的遊戲體驗，也謝謝牧倫斯發現了這樣的問題。謝謝各方給我們的建議，夢想家為更好的進行活動，將確實更新道具並在活動現場公開測試。」

「同時我們也誠意邀請過往參與過『夢想GOLF』活動的所有球迷朋友與球團聯絡，再次來進行挑戰，希望可以帶走升級獎金二十萬元！夢想家再次向各位球迷朋友致歉，對於活動疏忽責無旁貸，必定積極改進。也感謝夢想家人們一直以來的支持，我們將努力成為更好的夢想家，謝謝大家！」

關鍵字： TPBL福爾摩沙夢想家

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