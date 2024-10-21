黑豹旗／少子化仰德招生不易　低肩側投雙胞胎許晉衡學黃子鵬

▲新竹縣仰德高中低肩側投許晉衡 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

新竹縣仰德高中今（21日）在64強面對同樣是木棒組的莊敬高職，不過打線全場只敲2支安打，靠著對方延長賽突破僵局制的暴投才贏下這場比賽，教練田治加表示，自己從2021年帶隊以來，球隊打擊一直比較弱，「一直卡在那邊，是比較不足的部分，所以比賽只能靠守備、投手把失分壓低。」

中信兄弟捕手陳家駒的父親陳德泉以及田治加都是在2021開始帶仰德，不過4年下來，打擊沒有建樹，田治加說：「很希望他們打擊再成長。」對於球隊的打擊，田治加認為選球、耐心是重點，球員時常去打自己不擅長的球。

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「大部分二線、三線才會來這裡。」仰德給這些球員舞台、機會，田治加說：「他們當然會想去拼，今天很慶幸，雖然我們沒有很強，而且不是全隊科班，能打到這裡很不容易。」

雖然仰德是科班球隊，不過田治加提到，但是因為少子化關係，招生很不順利，球隊有40人，真正是科班選手其實大概只有一半。

今天先發的是高三低肩側投許晉衡，他與左側投許晉騰是雙胞胎，兩人一同在仰德奮鬥。許晉衡此戰6局投球被敲5安打，有5次三振，無失分，他說：「今天丟得不錯，有到教練要的位子。」許晉衡表示，賽前教練就不斷提醒他，「不要想太多，要大膽去丟，一顆一顆慢慢來。」

許晉衡今天的目標就是讓打者打不好，退場之後雙方還是0:0，他透露自己當下心情，「就是想要大家一起拚，沒剩幾場比賽了，能贏就贏。」

身為低肩側投的許晉衡，平時也會研究樂天桃猿黃子鵬投球，並期許自己更進步，「想要在直球上面多精進，握縫線握開一點，讓球掉更大，下墜快一點。」即將畢業的許晉衡，期許自己能到大學繼續磨練，他說：「想看看有沒有機會去明新科大。」