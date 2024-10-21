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前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺手臂」　下秒後悔了：非我的種

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺在手臂上」　下秒他後悔了：非我的種

▲足球球星把女兒名字紋在手臂，DNA檢測結果讓他後悔了。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

巴西足球運動員維尼修斯托比亞斯（Vinicius Tobias）過去曾在皇家馬德里效力，稍早他開心宣布初為人父，甚至開心將女兒的名字刺青在自己的手臂上，不過尷尬的是，當DNA測試後，他並非女兒的親生父親。

根據多家外媒報導，現年20歲的托比亞斯不久前成為人父，女兒瑪伊特（Maite）的出生讓他感受到前所未有的幸福，為了紀念人生中的重大轉變，他還在手臂上刺了女兒的名字，並附上一句「我愛你」。未料托比亞斯才剛刺了女兒的名字就後悔了，原因是他的前妻，也就是瑪伊特的母親給了他當頭棒喝。

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前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺在手臂上」　下秒他後悔了：非我的種

▲現年20歲的托比亞斯不久前成為人父，但女兒非親生的。（圖／達志／美聯社）

報導稱，瑪伊特的母親、同時也是一名網紅的英格麗德利馬（Ingrid Lima）在社交平台上，向10.3萬的粉絲表示，其實托比亞斯並非女兒的親生父親，「我在這裡是為了會引發一些人惱火的事情發表聲明，不幸的是，我必須公開站出來解釋」，她繼續表示，「我和托比亞斯有一段時間沒在一起。那段期間，我和另一個人談了戀愛，而他也有其他戀人。我們都有各自的生活」。

利馬跟杜比亞斯交往過一段時間，但分手後懷有身孕，最終，她回到在杜比亞斯身邊並誕下女嬰，杜比亞斯初為人父欣喜若狂，但利馬始終對杜比亞斯是否為女兒的生父抱持懷疑，於是透過DNA檢測尋找真相，結果讓杜比亞斯大失所望。

前皇馬球員喜迎女兒到來「名字還刺在手臂上」　下秒他後悔了：非我的種

▲足球球星把女兒名字紋在手臂，DNA檢測結果讓他後悔了。（圖／翻攝自X）

20歲的杜比亞斯2022年轉會加盟烏克蘭頓內次克礦工足球俱樂部（FC Shakhtar Donetsk），不過俄烏戰爭爆發後，他以外借形式轉投皇家馬德里，效力兩年期後再度回到烏克蘭，原以為開心成為人父，如今卻是和利馬離婚收場。

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關鍵字： 周刊王巴西足球Vinicius Tobias刺青

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