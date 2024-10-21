運動雲

>

李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

▲李晧禎在飯店對鏡自拍，展露S型身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

▲富邦球團證實「釜山女神」李晧禎將回韓國應援。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

記者閔文昱／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍隊員李晧禎（이호정），因甜美的外貌以及身高172公分的高䠷身材，而有著「釜山女神」的稱號。然而，她近日卻無預警宣布將返回韓國為職籃KBL「蔚山現代摩比斯太陽神」啦啦隊服務，引發粉絲一陣不捨。對此，富邦球團20日也曝光新球季的啦啦隊陣容，證實韓籍啦啦隊「3本柱」將只剩南珉貞一人。

富邦球團20日下午透過官方社群公布了今年籃球季Fubon Angels的新視覺與新陣容，並表示「上一季加入的李晧禎，接下來另有工作規劃，將暫別台北富邦勇士，不管身在何處，晧禎也會繼續為富邦加油。」至於「韓國女神」南珉貞則會續留，鼓勵球迷們與她一起為富邦加油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲悍將啦啦隊韓籍成員李皓禎、李雅英、南珉貞。（圖／富邦悍將）

▲富邦「韓籍3本柱」李皓禎、李雅英、南珉貞（左至右）。（圖／富邦悍將）

事實上，李晧禎日前就曾在個人IG上曬出韓國職籃KBL啦啦隊的新應援服，等同宣告自己將重返家鄉服務，雖然相關貼文隨後刪除，但已在球迷間掀起熱烈討論。目前，富邦悍將啦啦隊「外援三本住」除了李晧禎離隊外，李雅英在籃球季也加盟TPBL桃園台啤永豐雲豹，僅剩南珉貞續留富邦。

富邦悍將是在2024年球季一口氣補強南珉貞、李雅英2位韓籍啦啦隊員組成「韓籍3本柱」，成為中職第1支擁有3位韓籍啦隊員的球團。其中，高人氣的李晧禎，2021年在韓職山星獅啦啦隊出道，同年也加盟職籃安養正官庄赤紅火箭，2023年的PLG賽季，她成為第1位來台灣應援籃球的韓籍啦啦隊員。

關鍵字： 富邦悍將啦啦隊李晧禎韓籍陣容

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

快訊／統一獅G2狂掃16安　10比3勝兄弟扳平系列賽

快訊／統一獅G2狂掃16安　10比3勝兄弟扳平系列賽

孫振世界舞總一級公開賽奪銅、台灣首面獎牌　直呼不可思議

孫振世界舞總一級公開賽奪銅、台灣首面獎牌　直呼不可思議

G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

G2貢獻猛打賞雪恥　陳重羽：好好睡覺、好好吃飯

計畫沒辦法順利完成　平野談前兩戰5次雙殺打

計畫沒辦法順利完成　平野談前兩戰5次雙殺打

勇士裁掉首輪第9順位前鋒！還有17人　柯爾曝「甜蜜的煩惱」

勇士裁掉首輪第9順位前鋒！還有17人　柯爾曝「甜蜜的煩惱」

胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

陳金鋒明年續任富邦總教練　林威助可望接掌農場

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

參戰總冠軍賽綠島第一人　林吳晉瑋沒能搭擋猛登贏球

林佳緯纏鬥猛登13球　3安猛打寫總冠軍戰最年輕紀錄

快訊／統一獅G2狂掃16安　10比3勝兄弟扳平系列賽

孫振世界舞總一級公開賽奪銅、台灣首面獎牌　直呼不可思議

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳金鋒續任總教練　林威助接農場

2夢想家中場遊戲遭疑詐騙急澄清

3綠島第一人　林吳晉瑋沒搭猛登贏

4林佳緯纏鬥猛登13球　3安寫紀錄

5統一16安　10比3兄弟扳平系列賽

最新新聞

1李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

2前皇馬球員喜迎女兒「名字刺臂」秒後悔：不是我的

3陳金鋒續任總教練　林威助接農場

4孫振世界舞總一級公開賽奪銅　直呼不可思議

5林佳緯纏鬥猛登13球　3安寫紀錄

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366