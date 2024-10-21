李晧禎確定掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容「韓籍3本柱剩1人」

▲富邦球團證實「釜山女神」李晧禎將回韓國應援。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong）

記者閔文昱／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍隊員李晧禎（이호정），因甜美的外貌以及身高172公分的高䠷身材，而有著「釜山女神」的稱號。然而，她近日卻無預警宣布將返回韓國為職籃KBL「蔚山現代摩比斯太陽神」啦啦隊服務，引發粉絲一陣不捨。對此，富邦球團20日也曝光新球季的啦啦隊陣容，證實韓籍啦啦隊「3本柱」將只剩南珉貞一人。

富邦球團20日下午透過官方社群公布了今年籃球季Fubon Angels的新視覺與新陣容，並表示「上一季加入的李晧禎，接下來另有工作規劃，將暫別台北富邦勇士，不管身在何處，晧禎也會繼續為富邦加油。」至於「韓國女神」南珉貞則會續留，鼓勵球迷們與她一起為富邦加油。

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▲富邦「韓籍3本柱」李皓禎、李雅英、南珉貞（左至右）。（圖／富邦悍將）

事實上，李晧禎日前就曾在個人IG上曬出韓國職籃KBL啦啦隊的新應援服，等同宣告自己將重返家鄉服務，雖然相關貼文隨後刪除，但已在球迷間掀起熱烈討論。目前，富邦悍將啦啦隊「外援三本住」除了李晧禎離隊外，李雅英在籃球季也加盟TPBL桃園台啤永豐雲豹，僅剩南珉貞續留富邦。

富邦悍將是在2024年球季一口氣補強南珉貞、李雅英2位韓籍啦啦隊員組成「韓籍3本柱」，成為中職第1支擁有3位韓籍啦隊員的球團。其中，高人氣的李晧禎，2021年在韓職山星獅啦啦隊出道，同年也加盟職籃安養正官庄赤紅火箭，2023年的PLG賽季，她成為第1位來台灣應援籃球的韓籍啦啦隊員。