狂刷紀錄！梅西5天2度上演帽子戲法　在這3隊都是歷史進球王

記者游郁香／綜合報導

37歲的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)16日才在世界盃資格賽獨攬3球、2助攻，今(20)日他代表邁阿密國際出戰新英格蘭革命，替補上陣再次上演帽子戲法，率隊以6比2大勝，邁阿密國際本季的積分來到74分，創下MLS(美足聯)歷史新高，去年才入隊的梅西也以33球，成為隊史進球王。

LIONEL MESSI, ANOTHER GOAL FOR INTER MIAMI! pic.twitter.com/bDDQYbGDuL — Roy Nemer (@RoyNemer) October 19, 2024

梅西5天內2度上演帽子戲法，繼周三對玻利維亞的世界盃資格賽攻進3球，他今日替補出戰MLS賽事，他上場時邁阿密國際與新英格蘭革命2比2平手，不過他在第78、81和89分鐘連進了3球，最終率隊以6比2大勝，這一勝也讓邁阿密國際本季的積分來到74分，刷新聯盟單季最高積分紀錄，成功晉級俱樂部世界盃。

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LIONEL MESSI HAT TRICK FOR INTER MIAMI! pic.twitter.com/DrNw8hyvgn — Roy Nemer (@RoyNemer) October 20, 2024

梅西也成為邁阿密國際新科的隊史進球王，去年才入隊的他已替邁阿密打進33球，超越隊友坎帕納(Leonardo Campana)的32球。根據統計，梅西現在是3支不同球隊的歷史進球王，他生涯替前東家巴塞隆納攻進672球、為阿根廷國家隊打進112球，都是隊史紀錄。

▼阿根廷球王梅西。（圖／路透，下同）

梅西在MLS僅出賽25場就攻入21球，另外他在3場中北美洲及加勒比海足球協會冠軍盃(CONCACAF Champions Cup)打入2球，並在7場聯賽盃(Leagues Cup)包辦10個進球，他還為邁阿密國際送出17助攻。