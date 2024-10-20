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黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

▲▼黑豹旗，華僑中學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，華僑高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗20日在三重棒球場進行64強戰，社團球隊華僑高中挑戰甲組壽山高中，首局僅失1分，前2局打完0比4落後，撐到第4局遭到0比16扣倒。不過壽山高中仍讚賞華僑高中，認為在中線守備上，判斷起步很不錯。

華僑高中由徐偉翔先發，首局連解決2人，挨兩安打失1分，2局上也連解決2人，隨後控球失準，投出4次四死球，又被敲2安打失3分，3局上一口氣失7分退場。吳承洋、林宥鑫接連登板完成比賽。華僑高中此戰僅靠2次觸身球保送上壘，沒有敲出安打。

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華僑總教練王鈺涵表示，「原本期待今年能達到隊史最佳32強，也想突破每次在三重棒球場遭淘汰的魔咒。不過畢竟是對上科班，大家還是有壓力，最壞的打算是打3局，能打到第4局已經很棒了，可惜沒有從他們手中得分。」

華僑前2戰都對上社團球隊，分別攻下12分、25分，打擊火力是華僑最大特色，校內自己有發球機。王鈺涵說，「前年晉級黑豹旗32強時，就有發球機練習，學校很支持，有部分球員是社區出身的球員，實力也不錯。」

壽山高中總教練郭東晏認為，華僑高中能晉級一定有原因，「投手野手都不錯，尤其是現在落點判斷上，都不是一般社團球員做得到。投手可能壓力太大，開局都能壓制我們，但後續壞球偏多，還有如果他們在滾地球處理上穩定性好一點，我們可能沒辦法大量得分。」

王鈺涵透露，「校內雖然有一片練習場地，但後面就是足球場，所以沒辦法去打。守備演練有限，靠他們週末自己打比賽以賽代訓。」

關鍵字： 中信盃黑豹旗華僑高中壽山高中棒球

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