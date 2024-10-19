德保拉三度獲台灣大賽首戰MVP　教練一叮嚀助回穩好投

▲德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟洋投德保拉在今晚台灣大賽首戰對決統一獅，雖然首局陷入亂流失3分，但他成功穩住局面，最終力撐7局，以優質先發的表現幫助兄弟以10:4擊敗獅隊。這也是德保拉生涯第3度在台灣大賽首戰先發獲勝，且都拿下單場MVP。

德保拉在首局被林佳緯與邱智呈敲出安打，自己又發生失誤，導致滿壘的危機，隨後保送又被胡金龍擊出安打，單局失掉3分。不過，他迅速回穩，並在隊友分數援護下，繳出7局失3分好投。

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談到從首局的亂流中回穩，德保拉表示，「比賽就是這樣，什麼狀況都有可能發生。投手教練在那局後提醒我一些投球機制的小調整，幫助我找回節奏。」

回顧這場關鍵勝利，德保拉強調每位選手一整年的努力都是為了台灣大賽這幾場比賽，他謙虛地表示，「感謝上帝。不論是運氣還是自己的努力，讓今天的比賽結果很美好。」

關於第一局的亂流，德保拉坦言那一局真的很複雜、狀況也很多，「確實比較辛苦，但很感謝後面的調整發揮效果，沒有再重蹈覆轍，讓後面的比賽順利進行到第七局。」

是否因為首局緊張而導致亂流，德保拉回應，「並不是緊張的問題，只是結果不太理想。就像每位投手都會有一場不好的比賽一樣，今天的第一局就是這樣。」

隊友第6局打下7分，讓德保拉休息時間相對拉長時，他表示，有經過幾次熱身，保持身體狀態，「感謝上帝，這段時間沒有影響我的身體狀況，能夠準備好上場完成第七局。」