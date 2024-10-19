不斷更新／曾頌恩擊出台灣大賽大巨蛋首轟！兄弟10比4統一獅

▲中信兄弟洋將德保拉。（圖／中信兄弟提供）



記者王真魚／台北報導

台灣大賽首戰今點燃戰火，獅隊本土王牌古林睿煬4局因傷退場，高塩將樹緊急接替。獅隊開局以3比0領先， 古林睿陽傷退，兄弟4局趁機反攻，江坤宇敲安率隊破蛋。王威晨5局再擊出高飛犧牲打，追回1分，兩隊5局打完只剩1分差。高宇杰6局下敲追平安，岳政華保送擠回超前分，獅隊牛棚擋不住，單局失掉7分。兄弟以9比4領先。

1局上，林佳緯敲安開啟攻勢，邱智呈靠腳程跑出內野安打，形成一二壘有人，陳傑憲短打，加上投手發生失誤，跑者攻佔二三壘，陳傑憲也上一壘，形成滿壘局面，陳鏞基遭觸身球保送，擠回1分，潘傑楷敲出滾地球賺回1分，胡金龍發揮大賽本能，適時安打，再攻下1分。

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遭胡金龍敲安後，德保拉試圖回穩，三振陳重羽後，再讓陳聖平擊出滾地球，連續解決2人，及時止血。

獅隊先發古林睿煬生涯首次在總冠軍出賽且擔任先發，開局一登板就飆出155公里火球，3局投球只被擊出2支打，投出3次三振，另有2次壞球保送。

3局下，古林睿煬首次讓兄弟攻佔得點圈，先是對岳東華投出保送，又被高宇杰安打，但他立刻穩住陣腳，連續解決3人，包括對岳政華投出三振。

4局下，古林睿煬突然不適，教練團及防護員上場關心後，決定換投，高塩將樹接手登板。球團稍早回報，「古林睿煬是背部肌肉緊繃，為保護古林睿煬，讓他退場休息。」

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

獅隊換投後，兄弟掌握攻勢機會，2出局二壘有人，江坤宇適時安打，幫助球隊破蛋，岳東華也敲安，高宇杰擊出三壘強襲球，三壘手失誤，不過下一棒宋晟睿三振出局，兄弟滿壘「中計」。

5局下，獅隊再換投林子崴，兄弟延續攻勢，王威晨高飛犧牲打追回1分，林子崴解決2人後退場，王鏡銘接手，面對曾頌恩製造中外野飛球出局。

6局下，兄弟繼續發動攻勢，江坤宇安打，岳東華保送，此時江坤宇發動盜壘，捕手陳重羽傳球失誤，讓打者攻佔三壘，高宇杰再敲安，追平比數。獅隊換上第5任投手邱浩鈞，宋晟睿選到保送，兄弟再度攻佔滿壘，岳政華也選到保送，擠回超前分，獅隊決定換投林詔恩，陳子豪高飛犧牲打攻下第5分，王威晨追加安打，一棒打回2分。

獅隊在這個半局已經動用3任投手，在王威晨敲安後，胡智爲（獅隊本戰第7任）2出局後也上場，仍擋不住兄弟攻勢，被曾頌恩擊出安打後，保送江坤宇，岳東華再敲安，貢獻2分打點。

德保拉除了首局遭遇亂流後，接下來未再丟分，也只被擊出1支安打，最終以101球完成7局投球任務，僅挨4支安打，另有2次四壞球保送、1次觸身球保送，5次三振，失掉3分、2分責失。

兄弟8局換投黃恩賜，陳傑憲、潘傑楷串連安打攻佔一三壘，胡金龍也接力安打，攻下獅隊第4分。兄弟換投呂彥青。

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）