運動雲

>

不斷更新／曾頌恩擊出台灣大賽大巨蛋首轟！兄弟10比4統一獅

▲▼德保拉、江坤宇、王威晨、岳政華 。（圖／兄弟提供）

▲中信兄弟洋將德保拉。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽首戰今點燃戰火，獅隊本土王牌古林睿煬4局因傷退場，高塩將樹緊急接替。獅隊開局以3比0領先， 古林睿陽傷退，兄弟4局趁機反攻，江坤宇敲安率隊破蛋。王威晨5局再擊出高飛犧牲打，追回1分，兩隊5局打完只剩1分差。高宇杰6局下敲追平安，岳政華保送擠回超前分，獅隊牛棚擋不住，單局失掉7分。兄弟以9比4領先。

1局上，林佳緯敲安開啟攻勢，邱智呈靠腳程跑出內野安打，形成一二壘有人，陳傑憲短打，加上投手發生失誤，跑者攻佔二三壘，陳傑憲也上一壘，形成滿壘局面，陳鏞基遭觸身球保送，擠回1分，潘傑楷敲出滾地球賺回1分，胡金龍發揮大賽本能，適時安打，再攻下1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遭胡金龍敲安後，德保拉試圖回穩，三振陳重羽後，再讓陳聖平擊出滾地球，連續解決2人，及時止血。

獅隊先發古林睿煬生涯首次在總冠軍出賽且擔任先發，開局一登板就飆出155公里火球，3局投球只被擊出2支打，投出3次三振，另有2次壞球保送。

3局下，古林睿煬首次讓兄弟攻佔得點圈，先是對岳東華投出保送，又被高宇杰安打，但他立刻穩住陣腳，連續解決3人，包括對岳政華投出三振。

4局下，古林睿煬突然不適，教練團及防護員上場關心後，決定換投，高塩將樹接手登板。球團稍早回報，「古林睿煬是背部肌肉緊繃，為保護古林睿煬，讓他退場休息。」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

獅隊換投後，兄弟掌握攻勢機會，2出局二壘有人，江坤宇適時安打，幫助球隊破蛋，岳東華也敲安，高宇杰擊出三壘強襲球，三壘手失誤，不過下一棒宋晟睿三振出局，兄弟滿壘「中計」。

5局下，獅隊再換投林子崴，兄弟延續攻勢，王威晨高飛犧牲打追回1分，林子崴解決2人後退場，王鏡銘接手，面對曾頌恩製造中外野飛球出局。

6局下，兄弟繼續發動攻勢，江坤宇安打，岳東華保送，此時江坤宇發動盜壘，捕手陳重羽傳球失誤，讓打者攻佔三壘，高宇杰再敲安，追平比數。獅隊換上第5任投手邱浩鈞，宋晟睿選到保送，兄弟再度攻佔滿壘，岳政華也選到保送，擠回超前分，獅隊決定換投林詔恩，陳子豪高飛犧牲打攻下第5分，王威晨追加安打，一棒打回2分。

獅隊在這個半局已經動用3任投手，在王威晨敲安後，胡智爲（獅隊本戰第7任）2出局後也上場，仍擋不住兄弟攻勢，被曾頌恩擊出安打後，保送江坤宇，岳東華再敲安，貢獻2分打點。

德保拉除了首局遭遇亂流後，接下來未再丟分，也只被擊出1支安打，最終以101球完成7局投球任務，僅挨4支安打，另有2次四壞球保送、1次觸身球保送，5次三振，失掉3分、2分責失。

兄弟8局換投黃恩賜，陳傑憲、潘傑楷串連安打攻佔一三壘，胡金龍也接力安打，攻下獅隊第4分。兄弟換投呂彥青。

▲▼德保拉、江坤宇、王威晨、岳政華 。（圖／兄弟提供）

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟台灣大賽胡金龍德保拉古林睿煬中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣大賽首戰兩隊打線出爐　陳俊秀板凳、平野談取捨

台灣大賽首戰兩隊打線出爐　陳俊秀板凳、平野談取捨

古林睿煬因傷緊急退場　球團回報：背部緊繃

古林睿煬因傷緊急退場　球團回報：背部緊繃

快訊／林書豪破天荒「超炫金髮」現身　迎接TPBL職籃首戰新氣象登場

快訊／林書豪破天荒「超炫金髮」現身　迎接TPBL職籃首戰新氣象登場

大谷翔平雙安白搭　大都會12比6擊退道奇續命第6戰

大谷翔平雙安白搭　大都會12比6擊退道奇續命第6戰

前台鋼雄鷹洋投助陣　臺中台壽霸龍補強美日雙外援

前台鋼雄鷹洋投助陣　臺中台壽霸龍補強美日雙外援

不斷更新／統一獅牛棚大失血　兄弟單局灌7分9比3超前

不斷更新／統一獅牛棚大失血　兄弟單局灌7分9比3超前

大谷翔平跑壘瑕疵　道奇教頭：沒有任何藉口

大谷翔平跑壘瑕疵　道奇教頭：沒有任何藉口

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

火腿對古林睿煬很有興趣　日媒爆料調查中

火腿對古林睿煬很有興趣　日媒爆料調查中

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

熱門新聞

台灣大賽首戰兩隊打線出爐　陳俊秀板凳、平野談取捨

古林睿煬因傷緊急退場　球團回報：背部緊繃

快訊／林書豪破天荒「超炫金髮」現身　迎接TPBL職籃首戰新氣象登場

大谷翔平雙安白搭　大都會12比6擊退道奇續命第6戰

前台鋼雄鷹洋投助陣　臺中台壽霸龍補強美日雙外援

不斷更新／統一獅牛棚大失血　兄弟單局灌7分9比3超前

讀者回應

﻿

熱門新聞

1總冠軍G1打線　平野為何陳俊秀板凳

2古林睿煬因傷退場　球團回報狀況

3林書豪超炫金髮現身　迎TPBL職籃首戰

4大谷雙安白搭　大都會12比6道奇

5前台鋼洋投助陣　臺中台壽霸龍補強

最新新聞

1台灣大賽首登大巨蛋　4萬人創新高

2獅牛棚大失血　兄弟灌7分9比4超前

3金髮林書豪爆砍34分　TPBL首秀奪勝

4古林睿煬因傷退場　球團回報狀況

5林俊吉飆22分　夢想家TPBL歷史首勝

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366