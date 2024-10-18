黑豹旗／激戰3小時39分險勝鋁棒鳳山　南港高工找中華隊教練重建

▲南港高工棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

南港高工今（18日）在中信盃黑豹旗青棒賽64強面對高雄鳳山，沒想到身為木棒組隊伍的南港，竟然與鋁棒組的鳳山打得難分難捨，雙方激戰史無前例的7局3小時39分，南港才靠著7局上的2分，終場以15比13險勝晉級，對於這樣的結果，南港總教練呂宗恩表示，自己意外也不意外。

「鳳山今天表現真的很好，幾個投手表現都不錯，也沒有隨便失誤，該處理的都處理非常好。」在64強碰到鋁棒隊伍，結果雙方難分難捨，南港全場只有9支安打，包含1支二壘安打、2支三壘安打南港投手群部分，4任投手被敲12安打，狂丟9分自責分。

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雖然南港局局有攻勢，局局都得分，不過呂宗恩還是說：「有些關鍵的部分沒處理好，下一場我們就要對到木棒組球隊，還要再咬緊一點，不能隨便亂失分，今天就很多嗆司沒打完來，守備有些機會也沒做好。」

此戰南港首局就先得分，1局下就狂丟5分，好不容易在4局打到10比5領先，沒想到4局下又被追平，6局打完雙方還以13比13平手，對於這樣的結果，呂宗恩說：「我很意外也不意外，其實每一場賽前我們都有觀察，鳳山投手我們也看過他的影片，不會因為對方是社團就輕敵，所以意外也不意外。」

最後南港在7局上靠著杜承恩安打突破，拿下關鍵分數，贏下這場比賽，呂宗恩認為球員不放棄的精神，最後把該有的態度拿出來，表現還不錯，「我們前幾天受傷很多人，主力很多沒有來，3個投手、1個捕手都受傷。今天後面也是把板凳都換上來了，戰到最後一兵一卒，能上場都都上了。」

會讓高一的杜承恩扛下開路先鋒這個重要位子，呂宗恩透露，現在的南港正在重建，「老實說，我們是台北市最後一名的隊伍，現在正在重建，現在找來像是U15首席的蘇教練（蘇瑋傑），還有我是U18的體能教練，都是希望來重建這支隊伍，所以會給一年級多一點機會，我們還要更努力。」

杜承恩對於自己今天的表現沒有很滿意，「有些球沒掌握好，外角沒有順著往右外野去打。」不過杜承恩透露，賽前完全沒想到鳳山會這麼強，自己其實很意外，「今天我們投手太多保送了。」談到7局上的關鍵打席，杜承恩說：「沒有鎖定什麼球，就只是想把隊友送回來，全力往地板打，不要打高。」

目前鎮守中外野的杜承恩，認為自己打擊優勢在看球的擊球點很快，期許自己打擊、守備要再更進步，「希望以後盡量每個打席都上壘，選球也要好一點，好球來就要攻擊，守備要在第一時間就知道要往哪邊跑。」