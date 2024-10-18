運動雲

>

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

▲▼湖人詹姆斯、公牛拉文。（圖／CFP）

▲湖人傳出將重啟拉文（左）的交易談判。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏未進行任何交易，將沿用上季陣容迎接2024-25賽季，美國媒體《ClutchPoints》披露，若紫金大軍成為西區「中游」球隊，他們可能會有大動作，資深洛城記者歐文(Anthony Irwin)斬釘截鐵地說，洛城今年肯定會重啟「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的交易談判，尤其拉文似乎已經擺脫傷病困擾。

大學就讀加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)的拉文，曾公開表示自己是湖人的忠實粉絲，上季曾被爆指名要去湖人，但這個消息隨後遭他所屬的經紀公司《Klutch Sports》創辦人保羅(Rich Paul)打臉，最終也不見紫金大軍有任何積極的行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過資深洛城記者歐文(Anthony Irwin)近日斷言，湖人今年肯定會重啟拉文的交易談判，尤其年初動刀治療右腳的拉文，已在熱身賽健康復出，還繳出高效表現。不過這位2屆「灌籃王」身上的5年巨額合約才走完2季，剩下3年的薪資高達1.4億美元(約44.9億台幣)，對任何球隊來說，都是相當沉重的負擔。

▲公牛拉文、活塞海耶斯、溫班亞瑪 。（圖／CFP）

▲公牛拉文 。（圖／CFP）

《ClutchPoints》指出，如果湖人真的交易來拉文，那就意味著他們認為拉文是能幫助他們突破瓶頸的最後一塊拼圖，「但拉文真的能成為那個人嗎？」他的得分與投籃能力都是頂尖，除2023-24賽季受傷病困擾外，他效力風城期間場均能砍24.5分、4.5籃板和4.6助攻，整體命中率47%、三分命中率39%。

拉文在進攻端的表現明顯勝過湖人目前的後場主力羅素(D'Angelo Russell)或里夫斯(Austin Reaves)，然而，他的防守是一個「問號」。如果洛城要挖角他，勢必還得送走一些關鍵的角色球員，如里夫斯、八村壘等，「為了引進拉文而削弱球隊的深度是否值得？這些都是湖人管理層在未來需要回答的問題。」

▲▼庫茲馬表態願與克拉克森一起替菲律賓男籃效力 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人該找舊將庫茲馬（右）回鍋？（圖／達志影像／美聯社）

如果湖人不追拉文，就歐文取得的消息，他們可以將目標鎖定在昔日舊將庫茲馬(Kyle Kuzma)、強森(Cam Johnson)、芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)、凱斯勒(Walker Kessler)或布朗(Bruce Brown)等人身上。

其中庫茲馬在上季的交易談判中被大量提及，包括一個可能將他送往達拉斯的交易。進入重建的華盛頓本季表現應該不會有太大的突破，庫茲馬有望再次出現在交易市場上。《ClutchPoints》認為，庫茲馬是上述球員中最出色的一位，「如果湖人最終決定交易網羅他，這將是一個溫暖的回家之旅。」

關鍵字： NBA湖人拉文庫茲馬

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

黑豹旗／激戰3小時39分險勝鋁棒鳳山　南港高工找中華隊教練重建

黑豹旗／激戰3小時39分險勝鋁棒鳳山　南港高工找中華隊教練重建

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

李來發離世「人生無常」　陳子豪：教過很多優秀學長

李來發離世「人生無常」　陳子豪：教過很多優秀學長

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

勇士挖字母哥配柯瑞美夢未破滅？本人：公鹿打不好我可能被交易

勇士挖字母哥配柯瑞美夢未破滅？本人：公鹿打不好我可能被交易

黑豹旗／鳳山差點贏木棒南港！教練好意外　邦迷余定謙：沒輸太多

黑豹旗／鳳山差點贏木棒南港！教練好意外　邦迷余定謙：沒輸太多

習慣「留鬍」打總冠軍戰　陳俊秀笑：致敬陳鏞基

習慣「留鬍」打總冠軍戰　陳俊秀笑：致敬陳鏞基

布雷克強度未達總冠軍賽　餅總沒變動32人名單

布雷克強度未達總冠軍賽　餅總沒變動32人名單

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

熱門新聞

黑豹旗／激戰3小時39分險勝鋁棒鳳山　南港高工找中華隊教練重建

瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

黑豹旗／睽違6年闖64強卻因遲到裁定輸　台中二中：嘉中會怕我們

美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

李來發離世「人生無常」　陳子豪：教過很多優秀學長

德保拉是兄弟最好投手　平野談總冠軍戰帶3捕考量　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1激戰3小時39分南港高工險勝鋁棒鳳山

2瞭解被釋出　方昶詠招募球員優先

3中二中睽違6年闖黑豹旗64強因遲到裁定輸

4美媒：湖人將重啟拉文交易談判

5李來發離世　陳子豪：教很多學長

最新新聞

1美媒：湖人將重啟拉文交易談判

2字母哥：公鹿打不好我可能被交易

3鳳山差點贏木棒南港　邦迷余定謙：沒輸太多

4激戰3小時39分南港高工險勝鋁棒鳳山

5新民被強恕扣倒　唯一女將1球解決強棒

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366