美媒：湖人將重啟拉文交易談判　迎回庫茲馬是更好選擇？

▲湖人傳出將重啟拉文（左）的交易談判。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏未進行任何交易，將沿用上季陣容迎接2024-25賽季，美國媒體《ClutchPoints》披露，若紫金大軍成為西區「中游」球隊，他們可能會有大動作，資深洛城記者歐文(Anthony Irwin)斬釘截鐵地說，洛城今年肯定會重啟「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的交易談判，尤其拉文似乎已經擺脫傷病困擾。

大學就讀加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)的拉文，曾公開表示自己是湖人的忠實粉絲，上季曾被爆指名要去湖人，但這個消息隨後遭他所屬的經紀公司《Klutch Sports》創辦人保羅(Rich Paul)打臉，最終也不見紫金大軍有任何積極的行動。

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不過資深洛城記者歐文(Anthony Irwin)近日斷言，湖人今年肯定會重啟拉文的交易談判，尤其年初動刀治療右腳的拉文，已在熱身賽健康復出，還繳出高效表現。不過這位2屆「灌籃王」身上的5年巨額合約才走完2季，剩下3年的薪資高達1.4億美元(約44.9億台幣)，對任何球隊來說，都是相當沉重的負擔。

▲公牛拉文 。（圖／CFP）

《ClutchPoints》指出，如果湖人真的交易來拉文，那就意味著他們認為拉文是能幫助他們突破瓶頸的最後一塊拼圖，「但拉文真的能成為那個人嗎？」他的得分與投籃能力都是頂尖，除2023-24賽季受傷病困擾外，他效力風城期間場均能砍24.5分、4.5籃板和4.6助攻，整體命中率47%、三分命中率39%。

拉文在進攻端的表現明顯勝過湖人目前的後場主力羅素(D'Angelo Russell)或里夫斯(Austin Reaves)，然而，他的防守是一個「問號」。如果洛城要挖角他，勢必還得送走一些關鍵的角色球員，如里夫斯、八村壘等，「為了引進拉文而削弱球隊的深度是否值得？這些都是湖人管理層在未來需要回答的問題。」

▲湖人該找舊將庫茲馬（右）回鍋？（圖／達志影像／美聯社）

如果湖人不追拉文，就歐文取得的消息，他們可以將目標鎖定在昔日舊將庫茲馬(Kyle Kuzma)、強森(Cam Johnson)、芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)、凱斯勒(Walker Kessler)或布朗(Bruce Brown)等人身上。

其中庫茲馬在上季的交易談判中被大量提及，包括一個可能將他送往達拉斯的交易。進入重建的華盛頓本季表現應該不會有太大的突破，庫茲馬有望再次出現在交易市場上。《ClutchPoints》認為，庫茲馬是上述球員中最出色的一位，「如果湖人最終決定交易網羅他，這將是一個溫暖的回家之旅。」