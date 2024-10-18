大谷翔平開轟後指向弗里曼：他叫我早點打出來！　賽後一問一答

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記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天國聯系列賽第4戰，首局就擊出陽春砲，也終結壘上無人連續22打數無安打紀錄。大谷翔平賽後透露了和弗里曼（Freddie Freeman）的約定，「他叫我不要太晚打出來，我做到了。」

大谷翔平此役3打數1安打1打點，跑回4分。在首局第一個打席就開轟，這是他連續兩場比賽擊出全壘打，也是季後賽第3支全壘打，率先為球隊拿下1分。之後的三個打席，他都拿到保送上壘，連續四個打席都成功上壘。

賽後採訪中，大谷表示一直保持簡單的打擊方式，雖然會根據情況稍作調整，但基本上不會改變自己想做的事，今天的打席表現相對不錯。

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大谷笑著透露，他與弗里曼關係很好，賽前弗里曼對他說，「不用等到比賽後期，早點就打出全壘打吧。」當大谷在首打席擊出全壘打後，他回到板凳區時也向弗里曼說，「我打出來了！」

道奇只差1勝，就能搶下世界大賽門票。大谷表示，球隊在客場這兩天打出好球，希望能夠延續這種狀態到明天，全隊一起努力贏得勝利。

大谷翔平賽後完整一問一答

關於打擊：

基本上我做的事情沒有改變。無論是第一個打席還是最後一個打席，我都想要集中精神做好自己的事。無論有沒有跑者在壘上，我認為這是最重要的。

接著打擊的貝茲表現出色：

真的很開心。從壘上看他的狀態一直很好。當他打出安打時，我就想要準備回本壘得分。

還差一勝就能進軍世界大賽：

我們在客場昨天和今天都打出了一場好球。希望能夠延續這種狀態到明天。明天我們全隊會帶著一定要贏的心情全力以赴。

關於許多日本球迷也在觀看比賽：

我想因為時差的關係，有些人能看到，有些人可能看不到。今天由伸（山本由伸）也投得很好，我自己也努力表現好來回應（球迷的期待）。」

關於打完全壘打後指著板凳區，以及回到板凳區後的互動：

賽前弗雷迪（弗里曼）跟我說不用等到後面，早點就打出全壘打。所以回到板凳區後，我跟弗雷迪說：我打出來了，就是這樣的對話。

首次參加季後賽的感受：

目前為止，我只是非常感謝能夠上場比賽。雖然昨天和今天都是在客場，但能夠每天在客場獨特的氛圍和熱情中比賽，我感到很幸福。明天我也想調整好狀態上場比賽。

▲大谷翔平 。（圖／路透）