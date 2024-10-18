樂天桃猿26日感謝祭　女孩熱舞、球員開唱還有脫口秀、簽名會

▲樂天桃猿10月26日在樂天桃園棒球場舉行「Thank You 10 感謝祭」 。（圖／樂天桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

Rakuten Monkeys樂天桃猿2024球季結束，為感謝球迷們一整年全力的應援，將在10月26日在樂天桃園棒球場舉行「Thank You 10 感謝祭」，本次活動共有「樂藏寶」、「樂抽獎」、「樂寫生」、「樂舞社」、「樂音社」、「樂球星」、「樂互動」、「樂紀念」，一起來全猿主場找樂子。

當天一踏進全猿主場就有彩蛋，「樂藏寶」在觀眾席留下伏筆，球迷一起找出隱身在球場內上的線索。「樂抽獎」只要進場的球迷就擁有多項好禮抽獎資格。「樂寫生」開放12歲以下學齡兒童至左外野大樂區寫生，究竟他們眼中的全猿主場是什麼樣子呢？

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「樂舞社」將由樂天女孩帶來開場舞為活動揭開序幕，「樂音社」則由桃猿球員為球迷現場演唱。

「樂球星」桃猿球員將登上東、西區舞台帶來「棒球員脫口秀」，平時在球場上的球員們，要拿起麥克風向球迷分享關於生活的趣事，還有由球員親自執教棒球教室體驗，傳授自身功夫給喜愛棒球的球迷。

「樂互動」當然少不了與桃猿男兒、樂天女孩互動的機會，將安排趣味小遊戲，一起和他們組隊玩遊戲，「樂紀念」當天將舉行女孩拍照會以及球員簽名會。

桃園棒球場接下來即將迎接世界棒球12強熱身賽，因此「Thank You 10 感謝祭」將移師東、西區舞台舉行。

金猿卡及年間席皆可以原座位免費進場，請留意信件通知領票相關流程，每位會員可額外以優惠價150元購買預售票，每人限購4張。樂猿卡優惠價150元，每人限購4張，以上會員優惠價僅限優先購票階段購買，

預售全面開賣單一票價300元、身心障礙票150元，當天亦將於上午10點30分開始現場售票至下午2點30分，開放進場時間為上午11點30分。

會員及年間席優先購票將於10月18日18點起發送活動優先購票序號簡訊，請會員朋友們留意收妥；如未收到簡訊請於10月19日中午12點前回報相關資料至票務信箱。