雲豹主場門票開賣！最低票價超佛心　女神李雅英「微醺區」秀舞技

▲李雅英將在「微醺區」加大版舞台展現魅力。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

上季奪得隊史首冠的台啤永豐雲豹，2024-25賽季將以年輕的超新星陣容迎接挑戰，主場開幕周11月30日及12月1日在TPBL聯盟壓軸開打，執行長張建偉表示，「我們期待透過更親民的票價，吸引更多球迷進場，享受熱血沸騰且豐富的主場觀賽體驗。」

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▲台啤雲豹11、12月主場門票今（18）日開賣。（圖／台啤雲豹提供）

雲豹本季例行賽在桃園巨蛋進行18場主場賽事，將沿用16*4.5米大型LED螢幕與150米環狀LED屏幕，滿足不同票區的球迷。「全民表妹」李雅英領軍的浪LIVE電豹女，也將在「微醺區」加大版舞台展現魅力，並在每場賽事中抽出女孩簽名球得主。此外，「金牌區」設置在球員席正後方，讓進場球迷親臨下達戰術的體驗，近距離直擊黃鎮、林信寬、高錦瑋等眾多球星場下有趣互動的畫面。

本賽季對號票種為特釀一排$3,000、特釀二排$2,000、特釀三/四排$1,500、18天王者之聲區$1,000、金牌區$800、微醺區$800、金牌ONE區$700。自由入座票種為調啤區$500、經典區$300。

雲豹球團也將在10月19日中午12:00到10月23日晚上23:59期間，開放「超燃入勝口號短T」、「球員壓克力立牌」、「薰衣草紫籃球抱枕」等全新周邊商品預購，預購期間享八折優惠。