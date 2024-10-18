大谷翔平轟破壘上沒人「魔咒」　羅伯斯：每天特別又戲劇化

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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在國聯冠軍系列賽第4戰，首打席開轟成日本第一人，更是連續兩場比賽開轟，季後賽已累積3支全壘打。道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）直言，每天都很特別且戲劇化。

在大谷翔平開轟之後，羅伯斯接受FOX體育採訪。被問到「看到大谷每天都做出非凡的事情，感覺如何？」時，羅伯斯笑著回答，「『非凡』這個詞還不足以形容，每一天都有特別而戲劇性的事情發生。」

大谷翔平這一轟也終止壘上無人連續22打數沒有敲安紀錄。羅伯斯表示，「雖然之前有很多討論，說他在無人上壘時打不出安打，但這次他很好地抓住了對手失投的速球。在運用球場的空間這方面，沒有選手能比他做得更好。」」

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這場比賽中，大谷不僅在首打席就轟出全壘打，在接下來的3個打席中也獲得保送成功上壘。

羅伯斯賽前受訪也提到，總是為大谷感到興奮，「我認為這樣的大場面對他來說不算什麼。過去幾年，我們常常看到其他超級巨星在首次參加季後賽時顯得過於緊張，但在大谷身上，我完全沒有看到這種情況。尤其是看到他在周三（美國時間）晚上打出那支全壘打，真的讓人感到欣慰。」

羅伯斯接著補充道，「當然，我們都知道，得分圈有人時，每個打者都會更加專注，大谷也不例外。但這只是他出色表現的一部分原因。無論在什麼打擊順序、什麼情況，我都對他充滿信心。」

▲大谷翔平 。（圖／路透）