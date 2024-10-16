兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先　王威晨想跟那位老人再奪冠

▲▼中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟在台中洲際球場練球，備戰總冠軍賽，退休老將周思齊也跟著一起練，他說：「在旁邊協助他們，提點一些總冠軍該注意的一些事情。」王威晨表示，「希望可以跟那位老人再勇奪一次冠軍。」

兄弟直接晉級總冠軍賽，在台中洲際球場備戰，上周有跟合庫練習賽，今天再安排隊內賽調整，18日北上到台北大巨蛋練球。

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周思齊將在總冠軍賽隨隊，他說，「最後一次總冠軍參與，現在心情倒還好，因為自己不用參賽，所以那種參賽的壓力反而比較少，現在就在旁邊協助他們，提點一些總冠軍該注意的一些事情。」

「我覺得兄弟這支球隊就是團隊優先，是這個球隊文化，從以前到現在都是這樣，也是學長傳給我們，我們再傳給學弟，」周思齊表示，「這些就是我們球隊的文化，再加上永不放棄兄弟精神。」

他表示，兄弟打的是團體戰，沒有個人，從秋訓開始，大家從12月多就開始訓練，就是為了總冠軍，「我覺得大家都準備好了，一定會把它拿下來」。

王威晨說，「希望可以跟那位老人再勇奪一次冠軍，這一定也是我們目標中的目標。」

王威晨表示，提醒別人也是在提醒自己，希望大家可以在總冠軍賽的賽場上的時候能夠保持冷靜，膽大心細，講是講得都很容易，要做起來是真的很困難，但是這些會是面對這些未知數最好的解決方法。