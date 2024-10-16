運動雲

>

兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先　王威晨想跟那位老人再奪冠

▲▼中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟在台中洲際球場練球，備戰總冠軍賽，退休老將周思齊也跟著一起練，他說：「在旁邊協助他們，提點一些總冠軍該注意的一些事情。」王威晨表示，「希望可以跟那位老人再勇奪一次冠軍。」

兄弟直接晉級總冠軍賽，在台中洲際球場備戰，上周有跟合庫練習賽，今天再安排隊內賽調整，18日北上到台北大巨蛋練球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周思齊將在總冠軍賽隨隊，他說，「最後一次總冠軍參與，現在心情倒還好，因為自己不用參賽，所以那種參賽的壓力反而比較少，現在就在旁邊協助他們，提點一些總冠軍該注意的一些事情。」

「我覺得兄弟這支球隊就是團隊優先，是這個球隊文化，從以前到現在都是這樣，也是學長傳給我們，我們再傳給學弟，」周思齊表示，「這些就是我們球隊的文化，再加上永不放棄兄弟精神。」

他表示，兄弟打的是團體戰，沒有個人，從秋訓開始，大家從12月多就開始訓練，就是為了總冠軍，「我覺得大家都準備好了，一定會把它拿下來」。

王威晨說，「希望可以跟那位老人再勇奪一次冠軍，這一定也是我們目標中的目標。」

王威晨表示，提醒別人也是在提醒自己，希望大家可以在總冠軍賽的賽場上的時候能夠保持冷靜，膽大心細，講是講得都很容易，要做起來是真的很困難，但是這些會是面對這些未知數最好的解決方法。

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

柯瑞後場搭檔3選1！梅爾頓獲高評價　勇士不組浪花兄弟2.0？

柯瑞後場搭檔3選1！梅爾頓獲高評價　勇士不組浪花兄弟2.0？

黑豹旗／志航贊助大溪高中都因學姐　林子玉：發揮小小力量

黑豹旗／志航贊助大溪高中都因學姐　林子玉：發揮小小力量

大谷翔平飛紐約都在睡　透露上次曾跟山本由伸在紐約外出用餐

大谷翔平飛紐約都在睡　透露上次曾跟山本由伸在紐約外出用餐

夢想家Formosa Sexy啦啦隊17人名單出爐　籃棒雙棲女神小珍奶入列

夢想家Formosa Sexy啦啦隊17人名單出爐　籃棒雙棲女神小珍奶入列

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

熱門新聞

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1周天成被藥檢　丹麥賽首輪對王子維

2桃園黑豹旗遭扣倒　豪華球經團搶鏡

3大谷很喜歡林多　林多回應：他的釘鞋很酷

4湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝

5河村勇輝不看人傳球 球迷：Yuki Magic

最新新聞

1陳昫安秀3安　龍迷盼習得郭天信美技

2硬式棒球初體驗　丹鳳球員汲取經驗

3兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先

4全民運屏東縣登場　林郁婷領唱國歌

5睽違2個月出賽　安洗瑩緊張又開心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366