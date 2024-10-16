打出今年季後賽首轟　法官笑言：是被鬼魂拉出去的

▲▼紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge) 。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

紐約洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)今年季後賽首轟終於在今天美聯冠軍戰第2戰轟出，賈吉非常興奮，笑說那一球是被「鬼魂」拉出去的，

賈吉在今年季後賽前5場比賽，15次打擊只有2支安打、1個打點。今天賈吉終於在7局下打出2分全壘打，擊球初速111.3英里、飛行距離414英尺，這支全壘打是賈吉今年季後賽的第一支全壘打。

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「我很興奮它出去了，」賈吉說。「在這些風大寒冷的夜晚，你永遠不知道那個球打到中外野會怎樣。肯定是那些鬼魂把它拉到了紀念碑公園。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「賈吉總是會有好表現的，他今晚有幾次不錯的揮棒。看到他把球打進看台，確實給了我們一個緩衝。」

洋基今天第一分是賈吉1局下擊出高飛球因游擊手失誤而拿下，「你只需專注於你能控制的事情，」賈吉說。「我在這裡被噓過很多次。這裡有很多傳奇球員也被噓過。這只是其中的一部分。你不能關注那些。」

賈吉讚揚自己的牛棚投手，他表示，每個從牛棚出來的家伙，都表現出色，「如果我們要達到我們的目標，每個人都要貢獻力量。」