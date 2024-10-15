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佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日職羅德海洋「令和怪物」佐佐木朗希，受到美國職棒高度關注，本季繳出10勝5敗、防禦率2.35成績，生涯首度達成單季雙位數勝場。10月初，佐佐木曾在道奇高層面前完投9局飆10K只失1分的優異表現。根據《洛杉磯時報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）消息指出，道奇是佐佐木朗希最有可能的下家。

佐佐木朗希目前22歲，仍受美國職棒大聯盟制定的「國際業餘自由球員制度」規定，國際球員未滿25歲或者職業生涯未滿6年，只能簽署小聯盟合約。赫南德茲認為現在簽佐佐木最划算，「如果將來佐佐木以自由球員的身份，絕對無法以這麼低的價格獲得他。」

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佐佐木朗希有著超過160公里的火球，實力在上屆WBC中也得到了「真貨」認證。道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）在10月到日本進行視察，顯現對佐佐木的高度重視，雖然佐佐木在本賽季5月和6月因傷缺陣，但佛里曼對此並不擔心，「我們看重的是潛力，而非過去的成績，如果佐佐木在美國上高中，他絕對還是選秀的首選。」

道奇被認為是佐佐木最有可能的下家，道奇本賽季的先發投手如勝投王史東（Gavin Stone）、葛拉斯勞（Tyler Glasnow）和克蕭（Clayton Kershaw）都因傷缺陣，雖然下賽季大谷將復出投球，但道奇仍需要加強投手陣容。赫南德茲指出，「球隊需要解決先發投手的問題，大谷雖然會回來，但還需要另一名投手。如果想與弗拉赫提（Jack Flaherty）續約或引進賽揚巨投史奈爾（Blake Snell），資金將超過100億日圓。」

 
關鍵字： MLBNPB佐佐木朗希道奇

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