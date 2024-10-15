河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

▲▼河村勇輝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝今（15日）打出旅美代表作，面對印第安納溜馬繳出10分和全隊最高的7助攻，上陣25分21秒寫下來到NBA的新高。目前河村勇輝登場了四場季前賽，以瀟灑的「No Looking Pass」在美國網路論壇上成為了熱門話題，球迷也給了河村勇輝封號「Yuki Magic」。

河村勇輝近期在籃球界引起討論，不只亞洲球迷關注河村勇輝是否有在NBA立足的實力，美洲球迷也被河村勇輝風騷的「No Looking Pass」圈粉，在與芝加哥公牛的比賽中，他一記精彩的不看人傳球給新秀中鋒周志豪（Zach Edey）灌籃得分引發熱議。

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Yuki Kawamura sneaks in a beautiful pass to Zach Edey for the stuff!



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今日比賽第三節，河村給底線切入的赫夫（Jay Huff）的精彩傳球立刻在社交平台廣為流傳，不到一小時，這計妙傳在Instagram上獲得了超過49000個喜歡，在X上播放次數更是超過50萬次。