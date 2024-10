河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

▲▼河村勇輝。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝今(15日)打出旅美代表作,面對印第安納溜馬繳出10分和全隊最高的7助攻,上陣25分21秒寫下來到NBA的新高。目前河村勇輝登場了四場季前賽,以瀟灑的「No Looking Pass」在美國網路論壇上成為了熱門話題,球迷也給了河村勇輝封號「Yuki Magic」。

河村勇輝近期在籃球界引起討論,不只亞洲球迷關注河村勇輝是否有在NBA立足的實力,美洲球迷也被河村勇輝風騷的「No Looking Pass」圈粉,在與芝加哥公牛的比賽中,他一記精彩的不看人傳球給新秀中鋒周志豪(Zach Edey)灌籃得分引發熱議。

Yuki Kawamura sneaks in a beautiful pass to Zach Edey for the stuff!



MEM-CHI | Live on NBA League Pass

https://t.co/nMTIHmWRgv pic.twitter.com/vOSTUcrI7z