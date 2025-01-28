一句玩笑話成真　播報員意外走完費城到匹茲堡300英里的超狂壯舉

記者王真魚／綜合報導

前匹茲堡海盜隊廣播員魯克（Jim Rooker）深刻體會到「說到做到」這句話的真諦，而這個教訓是他以最艱難的方式學到的。

1989年6月8日，海盜隊在八連客的最後一戰中，前七場全敗的他們在費城的老兵球場首局就取得10-0的領先。魯克，這位前海盜隊投手和世界大賽英雄，在KDKA電台直播時自信地說，「如果我們輸掉這場比賽，我就走路回匹茲堡。」

然而，驚人的逆轉劇碼隨即上演。費城人隊的海耶斯（Von Hayes）擊出兩支兩分砲，而游擊手傑爾茨（Steve Jeltz）在前六季只擊出過一支全壘打，卻在這場比賽中左右開弓各擊出一發。費城人在第八局攻下五分，最終以15-11逆轉獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魯克在匹茲堡是一名受歡迎的球評，他在1973-1980年效力海盜隊期間戰績為82勝65敗。他在1979年世界大賽的第五戰先發五局僅失一分，為球隊奠定了7-1的勝利基礎，最終海盜隊在史塔格爾（Willie Stargell）的帶領下完成了七戰逆轉奪冠的傳奇。

▲ 魯克（Jim Rooker）在1979年世界大賽的第五戰先發五局僅失一分，為球隊奠定了7-1的勝利基礎 。（圖／達志影像／美聯社）

魯克的廣播生涯始於意外頂替主播法拉特（Lanny Frattare）主持球隊的冬季活動，以直言不諱的風格贏得了球迷的喜愛。這番大膽發言在1989年就造成轟動，傳播速度之快。當他走進新聞室時，名人堂播報員卡拉斯（Harry Kalas）打趣道：「看來你這次說錯話了吧？」

回到匹茲堡後，電台和球隊辦公室的電話被打爆，球迷們要求魯克兌現承諾。於是他決定接受挑戰，但提出一個條件：要把這變成慈善活動。兩個月後，他宣布將進行「Rook's Unintentional Walk」活動，從費城步行300多英里（約483公里）回匹茲堡。

在好友多齊（Carl Dozzi）的陪同下，他們每天從早八點走到下午五點，相當於連續兩周每天走一場馬拉松。沿途雖然腳起水泡，痛苦不堪，但也發生了不少趣事。在阿米什人地區，一位乘馬車的人喊著「海盜隊去死」，讓魯克驚訝於這沒收音機電視的地方也知道這件事。

12天後的10月17日，魯克走進三河球場，為匹茲堡兒童醫院籌得81,000美元，還為患多發性硬化症的老隊友Al Ricciuti籌得10,000美元。一句玩笑話最終轉化為近10萬美元的善款，成為棒球場外的一段佳話。

這段徒步旅程中有一個令魯克至今驚心動魄的回憶。在距離匹茲堡約120英里的30號公路錫德林山（Sideling Hill）附近，他們一如既往地逆向而行以便看見來車。魯克突然建議多齊離開路邊一點，因為他看到前方有輛車準備轉彎。幾秒鐘後，一輛18輪大卡車突然出現在山頂，為了避開轉彎的車輛完全偏離了道路，正好從他們原本行走的路徑上駛過。

魯克回憶，「我不知道當時是什麼促使我這麼做，如果我們沒有移開，肯定會被碾過去，今天就不會在這裡了。」

這段經歷後來成為笑談。下一個賽季的一場比賽中，當海盜隊取得大比分領先時，法拉特在播報台轉向魯克微笑著問：「有什麼要說的嗎？」魯克笑著回答，「不，沒什麼。」

有趣的是，那場輸掉10-0領先的比賽的先發投手，五年後正好接替了魯克在KDKA電台的廣播工作。

如今82歲的魯克住在佛羅里達州傑克遜維爾，他說，「雖然不會再做第二次，但這確實是一次難忘的經歷。」去年夏天，他回到匹茲堡參加1979年冠軍隊的重聚，這是他13年職業生涯最珍貴的回憶。當人們問起他的這次徒步時，他總喜歡提醒大家，他還擁有103場大聯盟勝投和一枚世界大賽冠軍戒指。

▲如今82歲的魯克住在佛羅里達州傑克遜維爾，他說，「雖然不會再做第二次，但這確實是一次難忘的經歷。」 。（圖／達志影像／美聯社）

