遭驅逐出場的教頭...竟化身吉祥物重返球場

總教練被驅逐出場?這不新鮮。吉祥物被驅逐?也不新鮮。但總教練被驅逐後又以吉祥物身份回來呢?而且不只是回來,還在場上跳著「Louie Louie」的舞蹈來激勵球隊取勝?

「你知道,昨晚再看那張照片時,我看著我妻子,」前斯波坎印地安人(Spokane Indians)隊教頭法蘭內利(Tim Flannery)在電話中告訴媒體,「我們結婚43年了,她一路陪伴我——經歷小聯盟管理工作,努力維持生計,住在不同地方等等。我看著她說:『你父母當初怎麼會讓你嫁給我的?』」

法蘭內利幾乎一生都在棒球界打轉。他從1979年到1989年為教士隊效力了11個賽季。1996年到2002年擔任教士隊的教練。2005年成為球隊的播報員,2007-14年期間擔任巨人隊的三壘指導教練,隨隊贏得三次冠軍戒指。

但他最精彩的時刻,也是職業棒球史上最精彩的時刻之一,發生在1993年,當時他正執掌前斯波坎印地安人。這支教士隊的短A附屬球隊正在對戰貝靈漢水手(Bellingham Mariners),這是一場華盛頓州內的激烈對決,雙方球員都在休息區邊緣蠢蠢欲動。

「我們和他們之間有點過節。」法蘭內利回憶,「我們的球員都知道那時必須贏,否則他們可能就要贏得聯盟冠軍了。」

比賽開始後,這種敵意變得更加明顯。一位水手隊跑者在本壘的爭議判決中撞上了印地安人隊的捕手。緊張氣氛升高,但雙方板凳區都保持克制。

那晚法蘭內利派的投手是凱格爾(Greg Keagle)。法蘭內利形容這位未來的底特律老虎隊救援投手是個「好鬥者」,有時因為年輕,是個「火爆脾氣」。凱格爾很可能會在下一球就要為他的捕手討回公道。

「雙方已經都收到警告了。」法蘭內利說,「所以我走上投手丘對他說:『聽著,我們改天再算這筆帳。不要投觸身球。』我說了大概三遍。結果第一球,他就直接砸中對方。」

雙方球員衝出休息區,法蘭內利被驅逐出場,回到他的辦公室,就在主隊休息區樓上。他對整個事件仍然非常憤怒——尤其是因為他被迫在球隊落後四分的情況下離開比賽。

「我在來回踱步。」法蘭內利說,「我氣得冒煙。就在這時,那隻食蟻獸,還是恐龍,還是什麼的,正好休息時間來到我辦公室附近。」(Otto,斯波坎隊的吉祥物,那個賽季首次亮相)

「我當時腦筋不太清楚,」法蘭內利繼續說,「就對他說:『把你的道具服給我。』」

Otto沒怎麼反抗——他可能看到法蘭內利氣得冒煙,覺得最好還是聽話。經理穿上了這件又熱又臭、充滿毛球的人偶裝,走下樓梯。

他偷偷溜回休息區,坐在板凳上觀看比賽的進展。最終,其他教練和球員察覺到不對勁——尤其是當「Otto」向外野手打出不要讓對方擊出二壘安打的防守手勢時。他們發現了他的真實身份。接著,在第七局休息時間,印第安人隊看著他們的總教練——穿著藍色毛茸茸裝扮——做起了吉祥物該做的事。

「『Louie Louie』的音樂響起時,我衝到本壘附近,在6,000-7,000名觀眾面前表演了一整套舞蹈,」業餘時間是巡迴音樂家的法蘭內利笑著說。「我帶動全場氣氛。」

