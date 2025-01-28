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遭驅逐出場的教頭...竟化身吉祥物重返球場

▲▼ 法蘭內利（Tim Flannery） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲法蘭內利（Tim Flannery） 被驅逐後又以吉祥物身份回來？（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

總教練被驅逐出場？這不新鮮。吉祥物被驅逐？也不新鮮。但總教練被驅逐後又以吉祥物身份回來呢？而且不只是回來，還在場上跳著「Louie Louie」的舞蹈來激勵球隊取勝？

「你知道，昨晚再看那張照片時，我看著我妻子，」前斯波坎印地安人（Spokane Indians）隊教頭法蘭內利（Tim Flannery）在電話中告訴媒體，「我們結婚43年了，她一路陪伴我——經歷小聯盟管理工作，努力維持生計，住在不同地方等等。我看著她說：『你父母當初怎麼會讓你嫁給我的？』」

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法蘭內利幾乎一生都在棒球界打轉。他從1979年到1989年為教士隊效力了11個賽季。1996年到2002年擔任教士隊的教練。2005年成為球隊的播報員，2007-14年期間擔任巨人隊的三壘指導教練，隨隊贏得三次冠軍戒指。

但他最精彩的時刻，也是職業棒球史上最精彩的時刻之一，發生在1993年，當時他正執掌前斯波坎印地安人。這支教士隊的短A附屬球隊正在對戰貝靈漢水手（Bellingham Mariners），這是一場華盛頓州內的激烈對決，雙方球員都在休息區邊緣蠢蠢欲動。

「我們和他們之間有點過節。」法蘭內利回憶，「我們的球員都知道那時必須贏，否則他們可能就要贏得聯盟冠軍了。」

比賽開始後，這種敵意變得更加明顯。一位水手隊跑者在本壘的爭議判決中撞上了印地安人隊的捕手。緊張氣氛升高，但雙方板凳區都保持克制。

那晚法蘭內利派的投手是凱格爾（Greg Keagle）。法蘭內利形容這位未來的底特律老虎隊救援投手是個「好鬥者」，有時因為年輕，是個「火爆脾氣」。凱格爾很可能會在下一球就要為他的捕手討回公道。

「雙方已經都收到警告了。」法蘭內利說，「所以我走上投手丘對他說：『聽著，我們改天再算這筆帳。不要投觸身球。』我說了大概三遍。結果第一球，他就直接砸中對方。」

雙方球員衝出休息區，法蘭內利被驅逐出場，回到他的辦公室，就在主隊休息區樓上。他對整個事件仍然非常憤怒——尤其是因為他被迫在球隊落後四分的情況下離開比賽。

「我在來回踱步。」法蘭內利說，「我氣得冒煙。就在這時，那隻食蟻獸，還是恐龍，還是什麼的，正好休息時間來到我辦公室附近。」（Otto，斯波坎隊的吉祥物，那個賽季首次亮相）

「我當時腦筋不太清楚，」法蘭內利繼續說，「就對他說：『把你的道具服給我。』」
Otto沒怎麼反抗——他可能看到法蘭內利氣得冒煙，覺得最好還是聽話。經理穿上了這件又熱又臭、充滿毛球的人偶裝，走下樓梯。

他偷偷溜回休息區，坐在板凳上觀看比賽的進展。最終，其他教練和球員察覺到不對勁——尤其是當「Otto」向外野手打出不要讓對方擊出二壘安打的防守手勢時。他們發現了他的真實身份。接著，在第七局休息時間，印第安人隊看著他們的總教練——穿著藍色毛茸茸裝扮——做起了吉祥物該做的事。

「『Louie Louie』的音樂響起時，我衝到本壘附近，在6,000-7,000名觀眾面前表演了一整套舞蹈，」業餘時間是巡迴音樂家的法蘭內利笑著說。「我帶動全場氣氛。」

離開場地時，法蘭內利決定告訴坐在休息區旁邊、跟婆婆在一起的妻子這個秘密。

「我說：『親愛的，親愛的！』」法蘭內利直呼，「她說：『天啊。』直到今天，她說她笑得尿都出來了。」

法蘭內利的球員們受他的表演激勵，最終戰勝了水手隊。這是一場狂野、充滿情感的勝利。

但不幸的是，法蘭內利不能留下來擊掌慶祝。「我得盡快跑回辦公室脫掉這套裝扮，因為裁判賽後會直接上來」他說，「我把所有東西都脫掉，看起來還穿著長褲襪，等裁判來時假裝自己還在生氣。我想我們在小聯盟當經理一年才賺18,000美元，我可不能被停職。」

裁判、聯盟官員和其他球隊從未發現是法蘭內利穿著吉祥物裝。那時候斯波坎印地安隊周圍沒有太多電視攝影機可以拍到這一幕。也沒有社群媒體。就像法蘭內利所說：「小聯盟，沒有什麼比得上它。」

不過，有一位勤奮的記者還是聽說了這件事：科爾真安（Tim Kurkjian）。在他1993年的最後一篇專欄中，他給了Otto（和法蘭內利）最高榮譽：體育畫報年度最佳吉祥物獎。
 

關鍵字： MLB吉祥物

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