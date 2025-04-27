大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於27日（台灣時間）主場迎戰海盜，大谷翔平久違地以3支長打展現打擊回溫，並加碼1次盜壘成功；佐佐木朗希先發5.2局失3分，無關勝敗，道奇隊靠雙轟以8比4擊敗海盜，中止3連敗。

大谷翔平睽違10天再度敲出長打，單場3安包含2支二壘安打及1支三壘安打，貢獻1打點、2得分，打擊率上升至.277。

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大谷翔平1局下馬上敲出二壘安打展開攻勢，積極靠貝茲擊出的飛球衝上三壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）掃出二壘安打送回大谷翔平。艾德曼（Tommy Edman）擊出二壘滾地球，靠守備失誤上壘，跑者也進帳1分，道奇反超為2比1。大谷翔平第二打席在2局下一、二壘有跑者時遭到三振。

海盜5局上再開啟攻勢，佛雷澤（Adam Frazier）、范姆（Tommy Pham）、克魯茲擊出安打串連超前為3比2。大谷翔平5局下1出局掃出右外野三壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）掃出安打，送回追平分，戰成3比3平手。

佐佐木朗希解決2名打者後，觸身球保送海斯（Ke'Bryan Hayes）後換投，德雷爾（Jack Dreyer）奪三振解決此半局。

海盜7局上靠著2安打、1保送攻佔滿壘，雷諾斯（Bryan Reynolds）滾地球攻下超前分，以4比3領先。大谷翔平7局下再度掃長打，攻下追平分，以4比4平手。隨後他還演出本季第6次盜壘。

道奇8局下又開啟一輪猛攻，T.赫南德茲轟出本季第7轟，是一發陽春砲超前分進帳，艾德曼擊出二壘安打，史密斯（Will Smith）保送，E.赫南德茲（Enrique Hernández）代打開轟，擴大比分至8比4。

此役佐佐木朗希先發5.2局，投93球生涯最多，包含53顆好球，被敲5支安打（包含1轟），失3分，奪4次三振，最快球速達97.7英里（約157公里），仍未能取得本季首勝。目前累積5場出賽，戰績0勝1敗，防禦率3.20，合計19.2局送出16次三振。