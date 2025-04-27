運動雲

>

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於27日（台灣時間）主場迎戰海盜，大谷翔平久違地以3支長打展現打擊回溫，並加碼1次盜壘成功；佐佐木朗希先發5.2局失3分，無關勝敗，道奇隊靠雙轟以8比4擊敗海盜，中止3連敗。

大谷翔平睽違10天再度敲出長打，單場3安包含2支二壘安打及1支三壘安打，貢獻1打點、2得分，打擊率上升至.277。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平1局下馬上敲出二壘安打展開攻勢，積極靠貝茲擊出的飛球衝上三壘，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）掃出二壘安打送回大谷翔平。艾德曼（Tommy Edman）擊出二壘滾地球，靠守備失誤上壘，跑者也進帳1分，道奇反超為2比1。大谷翔平第二打席在2局下一、二壘有跑者時遭到三振。

海盜5局上再開啟攻勢，佛雷澤（Adam Frazier）、范姆（Tommy Pham）、克魯茲擊出安打串連超前為3比2。大谷翔平5局下1出局掃出右外野三壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）掃出安打，送回追平分，戰成3比3平手。

佐佐木朗希解決2名打者後，觸身球保送海斯（Ke'Bryan Hayes）後換投，德雷爾（Jack Dreyer）奪三振解決此半局。

海盜7局上靠著2安打、1保送攻佔滿壘，雷諾斯（Bryan Reynolds）滾地球攻下超前分，以4比3領先。大谷翔平7局下再度掃長打，攻下追平分，以4比4平手。隨後他還演出本季第6次盜壘。

道奇8局下又開啟一輪猛攻，T.赫南德茲轟出本季第7轟，是一發陽春砲超前分進帳，艾德曼擊出二壘安打，史密斯（Will Smith）保送，E.赫南德茲（Enrique Hernández）代打開轟，擴大比分至8比4。

此役佐佐木朗希先發5.2局，投93球生涯最多，包含53顆好球，被敲5支安打（包含1轟），失3分，奪4次三振，最快球速達97.7英里（約157公里），仍未能取得本季首勝。目前累積5場出賽，戰績0勝1敗，防禦率3.20，合計19.2局送出16次三振。

關鍵字： 大谷翔平道奇海盜MLB打擊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

「希望徐若熙趕快出國」　詹子賢圓夢大巨蛋首轟

灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張　隔扣唐西奇自嘲不夠猛

灰狼「蟻人」讚嘆轟38分詹皇太誇張　隔扣唐西奇自嘲不夠猛

灰狼射手2度飆罵裁判「婊子」竟沒事　球迷疑惑：他自己也震驚

灰狼射手2度飆罵裁判「婊子」竟沒事　球迷疑惑：他自己也震驚

盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

盧峻翔兩罰鎖勝局！領航猿BCL資格賽3連勝　暫居小組第2

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

熱門新聞

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

2柯瑞燃燒狂轟36分　勇士G3奪勝

3呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

4徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

5大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止敗

最新新聞

1張志豪降二軍　曾頌恩腳傷有狀況

2猛打賞有好的開始　大谷翔平歸心似箭

3佐佐木朗希謙虛回應盼持續提升

4勇士巴特勒G4打不打？　柯爾給答案

5陳志杰球速飆回150　葉總：很快有機會上一軍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366