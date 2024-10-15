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統一獅總冠軍戰門票明日全面開賣！霸橘主題席送限定球衣

▲▼統一獅季後賽票價資訊 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅季後賽。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅昨日季後挑戰G3以8比5力退樂天桃猿，晉級台灣大賽總冠軍系列戰，本周六（10.19）起，將擔任作客球隊前進台北大巨蛋，與傳統勁旅中信兄弟力拚總冠軍最高榮耀。

2024台灣大賽總冠軍系列戰，獅隊主場賽事安排Game3：10.22（二）臺北大巨蛋、Game4：10.23（三）臺南市立棒球場。

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本次總冠軍系列戰，獅隊主場特別規劃製作霸橘猛獅球衣，凡購買「霸橘球衣席」球迷，均可兌換一件，邀請球迷一起穿上霸橘猛獅球衣為獅子軍加油，一起凝聚橘色應援魅力，成為場上拼戰選手最大聲援後盾。

「霸橘猛獅球衣」設計以橘色為底，象徵凝聚看台球迷力量與選手站在一起創造大局，展現兇猛攻擊火力成為獅子軍最佳武器，整體設計以橘色、黑色搭配，透過區塊及條紋結合，以漸層方式呈現，展現猛獅霸氣俐落氣勢，球衣材質採用熱昇華製作，球衣為全開扣樣式，整體以輕便、透氣、舒適為主，讓球迷在看台上穿上球衣，創造看台獅吼應援，展現大橘氣勢。

2024台灣大賽總冠軍系列戰統一獅主場賽事門票，將於今晚17:00起，依據年度季票、獅卡會員、兆豐聯名卡陸續開放購票，將於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。

賽事資訊

Game 日期 時間 對戰 場地 備註
Game1 10.19 (㊅) 17:05 獅 vs 象 臺北大巨蛋 客場
Game2 10.20 (㊐) 17:05 獅 vs 象 臺北大巨蛋 客場
Game3 10.22 (㊁) 18:35 象 vs 獅 臺北大巨蛋 主場
Game4 10.23 (㊂) 18:35 象 vs 獅 臺南棒球場 主場
Game5 10.25 (㊄) 18:35 獅 vs 象 洲際棒球場 客場，視賽況進行
Game6 10.26 (㊅) 17:05 獅 vs 象 洲際棒球場 客場，視賽況進行
Game7 10.27 (㊐) 17:05 獅 vs 象 洲際棒球場 客場，視賽況進行

售票時間

項目 日期 時間
2024統一獅豪華季票優先購票 10.15 (Tue.) 17:00~18:59
2024統一獅一般季票優先購票 10.15 (Tue.) 19:00~21:00
2024獅卡會員優先購票 10.16 (Wed.) 10:00~12:59
統一獅Ｘ兆豐聯名卡優先購票 10.16 (Wed.) 13:00~15:59
全面開賣 10.16 (Wed.) 17:00起
購票網址   購票網址

▲▼統一獅季後賽票價資訊 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅季後賽 。（圖／統一獅提供）

10.22（二）臺北大巨蛋 票價資訊

票種 座位席區域 票價 購票贈品 出入口 備註
搖滾霸橘球衣席 B1 108～110區及116~118區 10~25排 2,280元/席 霸橘猛獅球衣一件 Gate2、Gate3 尺寸：M、L、XL、3L
霸橘球衣席 B1 107、119區，111~115區，108～110區26~32排，116~118區26~32排 1,980元/席 霸橘猛獅球衣一件 Gate2、Gate3 尺寸：M、L、XL、3L
霸橘球衣站立應援席 B1 108～110區33~36排，116~118區33~36排 1,980元/席 霸橘猛獅球衣一件 Gate2、Gate3 尺寸：M、L、XL、3L
猛獅法被席 B1 105~106區、120~121區 1,780元/席 猛獅法被一件 Gate4 單一尺寸
內野一般席 B1 102~104區、122~124區 全票1,180元、半票1,080元 - Gate6  
內野高視野(L2) L2 201~212區、214～225區 全票900元、半票800元 - Gate1、Gate6  
內野高視野(L4、L5) L4 401~417區、503～515區 全票700元、半票600元 - Gate1、Gate6 內野高視野L5視銷售狀況另行開賣
外野應援席 B1 131~137區、140~146區，L2 233~237區、241~244區 全票700元、半票600元 - Gate8  

備註：
✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價
✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品
✪ 內野高視野L5視銷售狀況，另行開賣

10.23（三）18：35臺南棒球場 票價資訊 

票種 座位席區域 票價 購票贈品 備註
霸橘球衣席 一、三壘A~J區及本壘後方B區 1,680元/席 霸橘猛獅球衣一件 大門口廣場贈品兌換處兌換
鑽石席 一壘牛棚區旁，共185席 1,750元/席 霸橘猛獅球衣一件 大門口廣場贈品兌換處兌換
家庭席 本壘後方桌椅區，共6席，每席限5人進場 8,750元/席 霸橘猛獅球衣5件 大門口廣場贈品兌換處兌換
球探席 本壘後方桌椅區，共48席 單人1,750元/席，雙人3,500元/席 單人席：霸橘猛獅球衣1件，雙人席：霸橘猛獅球衣2件 大門口廣場贈品兌換處兌換
內野體驗席 一、三壘K~O區 全票800元、半票700元 -  
外野應援席 自由入座 全票600元、半票500元 -  

✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價(不含鑽石席、家庭席、球探席)
✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品

關鍵字： 中職統一獅台灣大賽

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