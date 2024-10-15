統一獅總冠軍戰門票明日全面開賣！霸橘主題席送限定球衣

▲統一獅季後賽。（圖／統一獅提供）
記者王真魚／綜合報導
統一7-ELEVEN獅昨日季後挑戰G3以8比5力退樂天桃猿，晉級台灣大賽總冠軍系列戰，本周六（10.19）起，將擔任作客球隊前進台北大巨蛋，與傳統勁旅中信兄弟力拚總冠軍最高榮耀。
2024台灣大賽總冠軍系列戰，獅隊主場賽事安排Game3：10.22（二）臺北大巨蛋、Game4：10.23（三）臺南市立棒球場。
本次總冠軍系列戰，獅隊主場特別規劃製作霸橘猛獅球衣，凡購買「霸橘球衣席」球迷，均可兌換一件，邀請球迷一起穿上霸橘猛獅球衣為獅子軍加油，一起凝聚橘色應援魅力，成為場上拼戰選手最大聲援後盾。
「霸橘猛獅球衣」設計以橘色為底，象徵凝聚看台球迷力量與選手站在一起創造大局，展現兇猛攻擊火力成為獅子軍最佳武器，整體設計以橘色、黑色搭配，透過區塊及條紋結合，以漸層方式呈現，展現猛獅霸氣俐落氣勢，球衣材質採用熱昇華製作，球衣為全開扣樣式，整體以輕便、透氣、舒適為主，讓球迷在看台上穿上球衣，創造看台獅吼應援，展現大橘氣勢。
2024台灣大賽總冠軍系列戰統一獅主場賽事門票，將於今晚17:00起，依據年度季票、獅卡會員、兆豐聯名卡陸續開放購票，將於全台統一超商ibon售票系統搶先開賣。
賽事資訊
|Game
|日期
|時間
|對戰
|場地
|備註
|Game1
|10.19 (㊅)
|17:05
|獅 vs 象
|臺北大巨蛋
|客場
|Game2
|10.20 (㊐)
|17:05
|獅 vs 象
|臺北大巨蛋
|客場
|Game3
|10.22 (㊁)
|18:35
|象 vs 獅
|臺北大巨蛋
|主場
|Game4
|10.23 (㊂)
|18:35
|象 vs 獅
|臺南棒球場
|主場
|Game5
|10.25 (㊄)
|18:35
|獅 vs 象
|洲際棒球場
|客場，視賽況進行
|Game6
|10.26 (㊅)
|17:05
|獅 vs 象
|洲際棒球場
|客場，視賽況進行
|Game7
|10.27 (㊐)
|17:05
|獅 vs 象
|洲際棒球場
|客場，視賽況進行
售票時間
|項目
|日期
|時間
|2024統一獅豪華季票優先購票
|10.15 (Tue.)
|17:00~18:59
|2024統一獅一般季票優先購票
|10.15 (Tue.)
|19:00~21:00
|2024獅卡會員優先購票
|10.16 (Wed.)
|10:00~12:59
|統一獅Ｘ兆豐聯名卡優先購票
|10.16 (Wed.)
|13:00~15:59
|全面開賣
|10.16 (Wed.)
|17:00起
|購票網址
|購票網址
▲統一獅季後賽 。（圖／統一獅提供）
10.22（二）臺北大巨蛋 票價資訊
|票種
|座位席區域
|票價
|購票贈品
|出入口
|備註
|搖滾霸橘球衣席
|B1 108～110區及116~118區 10~25排
|2,280元/席
|霸橘猛獅球衣一件
|Gate2、Gate3
|尺寸：M、L、XL、3L
|霸橘球衣席
|B1 107、119區，111~115區，108～110區26~32排，116~118區26~32排
|1,980元/席
|霸橘猛獅球衣一件
|Gate2、Gate3
|尺寸：M、L、XL、3L
|霸橘球衣站立應援席
|B1 108～110區33~36排，116~118區33~36排
|1,980元/席
|霸橘猛獅球衣一件
|Gate2、Gate3
|尺寸：M、L、XL、3L
|猛獅法被席
|B1 105~106區、120~121區
|1,780元/席
|猛獅法被一件
|Gate4
|單一尺寸
|內野一般席
|B1 102~104區、122~124區
|全票1,180元、半票1,080元
|-
|Gate6
|內野高視野(L2)
|L2 201~212區、214～225區
|全票900元、半票800元
|-
|Gate1、Gate6
|內野高視野(L4、L5)
|L4 401~417區、503～515區
|全票700元、半票600元
|-
|Gate1、Gate6
|內野高視野L5視銷售狀況另行開賣
|外野應援席
|B1 131~137區、140~146區，L2 233~237區、241~244區
|全票700元、半票600元
|-
|Gate8
備註：
✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價
✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品
✪ 內野高視野L5視銷售狀況，另行開賣
10.23（三）18：35臺南棒球場 票價資訊
|票種
|座位席區域
|票價
|購票贈品
|備註
|霸橘球衣席
|一、三壘A~J區及本壘後方B區
|1,680元/席
|霸橘猛獅球衣一件
|大門口廣場贈品兌換處兌換
|鑽石席
|一壘牛棚區旁，共185席
|1,750元/席
|霸橘猛獅球衣一件
|大門口廣場贈品兌換處兌換
|家庭席
|本壘後方桌椅區，共6席，每席限5人進場
|8,750元/席
|霸橘猛獅球衣5件
|大門口廣場贈品兌換處兌換
|球探席
|本壘後方桌椅區，共48席
|單人1,750元/席，雙人3,500元/席
|單人席：霸橘猛獅球衣1件，雙人席：霸橘猛獅球衣2件
|大門口廣場贈品兌換處兌換
|內野體驗席
|一、三壘K~O區
|全票800元、半票700元
|-
|外野應援席
|自由入座
|全票600元、半票500元
|-
✪ 愛心票及陪同者一位，一律享有全票半價(不含鑽石席、家庭席、球探席)
✪ 眷屬票、公關票及無價票券均不能兌換贈品
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