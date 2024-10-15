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克蕭宣布2025年重返賽場　挑戰3000K里程碑

▲克蕭4局先發就下場本季最短。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw）於周一（美國時間）表示，儘管因傷缺席本季季後賽，他依舊計劃在2025年重返賽場。

「今年我的腳趾運氣不佳，但我想好好利用這次手術的機會，」克蕭在國聯冠軍系列賽第二戰前接受福斯體育採訪時說道。「我不想做完手術就退役。所以明年我會回來再試一試，看看情況如何。」

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這位37歲的左投手接著表示，「我的肩膀、手肘，整個手臂都感覺很好。」

克蕭因左腳拇指骨刺問題無法參加本賽季的季後賽。這位三屆國聯塞揚獎得主和前國聯最有價值球員在2023賽季結束後接受肩膀手術，一直到2024年7月25日才首次出賽。本季例行賽，他僅出戰7場，戰績2勝2負，防禦率4.50。

克蕭目前在道奇隊史勝場排名第二，共212勝。他以2,968次三振高居隊史第一，距離3,000次三振里程碑僅差32次。

根據合約，克蕭2025年的球員選擇權基本薪資為500萬美元，如果達成某些條件，最多可獲得額外2000萬美元的獎勵。

克蕭表示，肩膀手術後的復健過程是他決定再戰一年的關鍵因素。他將於明年3月迎來37歲生日，屆時是效力道奇隊的第18個賽季。

道奇球迷無疑會對克蕭的回歸感到興奮，期待這位球隊傳奇能夠突破3,000次三振大關，為輝煌的職業生涯再添一筆。

關鍵字： 克蕭道奇投手重返手術

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