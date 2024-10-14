大聯盟秀大谷被嚇瞬間　球迷調侃：打噴嚏都會是快訊

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊以9比0的比分完封紐約大都會，國聯冠軍系列賽首戰率先取得勝利。日本球星大谷翔平一個驚險場面成為另類焦點。大聯盟在IG分享他嚇到的畫面，引發正反兩極的熱烈討論。

事件發生在4局下半，艾德曼（Tommy Edman）位於一壘時，大谷擊出一支強勁的安打。球打在外野牆上後，大谷成功跑上二壘。 大都會游擊手林多（Francisco Lindor）接到回傳球後，轉傳本壘，但出手動作嚇到大谷，他本能地做出閃避動作。傳球後，林多抬起腳的動作似乎又讓大谷受到驚嚇，轉身「哇喔」了一聲。

大聯盟將這段精彩片段分享到Instagram、YouTube等社群平台，引發球迷們的熱烈討論。有球迷幽默地表示，「林多只是想讓大谷知道誰才是真正的MVP。」

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然而，部分美國球迷對大聯盟官網頻繁發布與大谷相關的內容表示不滿。有球迷諷刺地說：「大谷翔平動一下身體，MLB：」這則評論獲得超過3000個讚。另一則類似的評論「大谷打噴嚏，MLB：快訊」也獲得1000多個讚。

其他球迷的反應則五花八門，包括「這有重要到發文嗎？」「大聯盟現在只要大谷呼吸都會PO」「大谷翔平應該是總統」「大谷小心啊危險！」「太可愛了吧」等。

▲大谷翔平嚇到。（圖／截自大聯盟IG）