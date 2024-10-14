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壓力型打者？大谷翔平季後賽得點圈打擊8成！謙稱「巧合」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平在國聯冠軍系列首戰，連2次打擊敲安建功。根據外媒報導，他在季後賽中的得點圈打擊率高達.800，展現出壓倒性的關鍵表現。對此，他謙稱「巧合」，有可能只是運氣好，也要感謝隊友創造得分機會。

大谷翔平首局出局後，接下來2次打擊都是在壘上有人時擊出安打，不過4局擊出直擊全壘打牆的安打，最後被改記為一壘安打加失誤，第2分打點隨之取消。

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根據外媒指出，大谷翔平進入季後賽，得點圈有人時5打數敲出4支安打，打擊率高達8成，展現出關鍵時刻的實力。道奇終場9比0完封大都會。

大谷翔平賽後接受電視轉播採訪，對於得點圈打擊火燙，他直呼運氣好，「可能只是巧合吧，球隊也在得點圈創造了許多機會，讓我能夠保持專注。」

關於這場比賽的內容，他認為每個人都在做好自己的工作，包括先馳得點、中間追加分數，及最後鞏固勝利，投手群表現非常優秀。

對於球隊創下季後賽33局連續無失分（國聯分區賽第3場至今）的紀錄，大谷翔平表示，「每個人都做得很出色。這讓進攻方面能更加集中。我們相信只要專注於進攻，一切都會沒問題。」

這是大谷翔平旅美7年來首次參加季後賽。在對教士隊的分區系列賽中，他在第1戰擊出追平的3分全壘打等表現，20打數4安打，打擊率.200，貢獻4打點。在達比修有先發的第2和第5戰中，他都被封鎖，4打數無安打。

不過今天這場比賽，大谷翔平貢獻2支安打，顯示出回穩跡象。此外，在季後賽壘上沒人時，他16打數無安打；壘上有人時，10打席中8打數敲出6支安打，選到2次保送，打擊率0.750。

關鍵字： 大谷翔平季後賽打擊率道奇隊安打

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