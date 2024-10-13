雲豹22分大逆轉擊退攻城獅　高錦瑋33分10助攻比下高國豪

▲「高家對決」，雲豹高錦瑋比下攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

文／中央社

雲豹今天在台灣職業籃球大聯盟TPBL熱身賽以99比98逆轉擊敗攻城獅，當家球員高錦瑋攻下33分、10助攻，也比下對手球員高國豪的16分、3助攻。

上週TPBL熱身賽台啤永豐雲豹靠著致勝一擊笑著離開球場，本週持續上演驚奇，今天作客新竹御嵿攻城獅一度落後達22分，不過高錦瑋在第4節接管戰局，單節飆進3記三分球、攻下11分，加上在終場前15秒與洋將威廉斯（Devin Williams）關鍵配合，最後幫助雲豹以1分之差氣走攻城獅。

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高錦瑋賽後接受媒體聯訪時自評，上半場的失誤太多，節奏控制也沒有到很好，因此在中場休息與教練團討論後，改以簡單方式創造機會，「我們在下半場也把防守態度拿出來，造就逆轉比分的關鍵」。

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

創造終場前的致勝一擊機會，高錦瑋坦言，當下自己確實也想進攻，不過剛好看到威廉斯的空擋，所以果斷選擇傳球，「去年他加入的時候，我們就有練過很多擋拆配合，所以很瞭解彼此」。

值得一提的是，此役高錦瑋與攻城獅後衛高國豪的本土球星對尬，形成另類的「高家對決」，高錦瑋認為是很特別的經驗，因為高國豪屬於進攻手段很多的後衛，在防守上必須很專注，「賽前沒有想太多，專注執行教練要求的事，我沒有想著一定要贏過他，正常打比賽。」

攻下16分、3籃板、3助攻的高國豪，稱讚高錦瑋今天表現得非常好，尤其經歷暑假到中國男子籃球聯賽（NBL）洗禮後，整體實力提升一個層級，身體素質也變得不一樣。高國豪並提到，輸球就是努力修正缺失，「畢竟下週正式例行賽才是見真章的開始」。

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）