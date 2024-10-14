陳雨菲留學「爆改金髮」大變身　驚被台灣球迷認出：戴姐影響很大

▲陳雨菲爆改金髮，台灣球迷在澳洲認出她。（圖／翻攝陳雨菲Instagram）

記者許力方／綜合報導

26歲「中國一姐」陳雨菲在巴黎奧運後暫別羽壇，並申請世界排名保護，至少3個月內都不會參賽，她決定出發澳洲留學，還特地把微博帳號名稱改為「陳雨菲放假中」，近日活躍在社群網路，還會直播跟球迷分享生活，最近她提及，當地依舊有不少人認出她，並點名戴資穎，稱戴姐影響力大，因為很多台灣人能認出她。

陳雨菲留學澳洲後形象「爆改」，染了一頭金髮，不只要訓練外語能力，也期望拓展羽球之外的人生，活躍於社群上分享個人旅外生活，至於什麼時候回歸？她曾坦言，自己確定只會代表中國隊參賽，有過退役的想法，球隊希望她留下且會給時間考慮。日前她上傳全黑圖抱怨，很感激無論走到哪裡都被認識，希望能像朋友一樣打招呼聊天，「偷拍的行為我不喜歡，會覺得在哪裡都沒有隱私。」

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▲陳雨菲留學形象大變。（圖／翻攝陳雨菲Instagram、抖音）



最近陳雨菲在直播時提及，剛來澳洲時以為沒有人認識她，以為自己是個過季的選手，生活相當低調，但第一天出門就被認出來，她謙虛地說不是自己知名度高，而是歸功於對手。點名起台灣、泰國羽球一姐戴資穎與依瑟儂，稱「戴姐、拉姐的影響力很大，因為有很多台灣、泰國的朋友都能認出來我。」但日韓基本沒有球迷認出她，可說明日韓羽球發展還不夠好，「還得繼續努力啊！山口茜、安洗瑩。」

陳雨菲在巴黎奧運8強賽大爆冷門，敗給隊友何冰嬌，衛冕失敗後她宣布將出國留學旅遊，拋出暫別球場的震撼彈，並向世界羽聯申請世界排名保護機制，至少3個月內不會再參賽，排名保護最長可持續1年，近日她還將在「休假中」狀態下，以101682分重新登上球后寶座，這是她自2020年3月10日後，首度回到世界第一。