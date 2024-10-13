悍將場均創新高！明年有望增大巨蛋場次　總經理談創新經營成效

▲富邦悍將新莊球場。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將儘管本季戰績墊底，主場人數成長逾10%，今年5月「攻蛋」也創下單場新紀錄，預計明年會增加大巨蛋場次。

悍將球團經營有成，今年的主場觀眾人數呈現顯著成長，大巨蛋加上新莊球場平均每場達到7000人，創下球隊成立以來的新高，在中華職棒各隊中排名第三。新莊球場的觀眾人數也較去年成長超過10%，平日熱門區域更是場場爆滿。

明年球季，富邦悍將有望在台北大巨蛋舉辦更多場次的比賽。陳昭如表示，「今年我們在大巨蛋舉辦了6場比賽，明年隨著演唱會檔期的開放，我們希望能夠爭取到比今年更多的場次。」

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悍將13日在新莊球場舉辦感恩會，破3000人參加創史上新高。陳昭如強調，球隊的成功不僅歸功於球員們在場上的優異表現，更來自於球團在提升觀賽體驗方面所做的創新努力。球隊致力於通過多元化的方式與球迷互動，包括投入大量資源進行數位轉型，通過APP經營、社群媒體和影音內容，即使在非比賽日也能與球迷保持緊密連結。

富邦悍將的應援文化成為球隊的一大特色。陳昭如介紹，「我們的應援曲走舞曲風格，歌曲也好聽，這兩年的曲風與其他球隊有明顯區別。」廣受歡迎的「32撞」更是成為球迷自發傳唱或在網路發酵的歌曲。此外，球隊今年舉辦「富邦勁舞團」，讓球迷有機會在球場親身參與應援，反應十分熱烈。

關於啦啦隊，陳昭如高度讚揚了Fubon Angels的專業表現和付出。她還透露，球隊會持續關注社交媒體上的球迷反饋，將好的創意帶入球場中。

陳昭如表示，富邦悍將正在打造屬於自己的獨特主場氛圍，希望能夠吸引更多國內外球迷前來觀賽，讓新莊球場成為台灣棒球文化的重要地標。隨著球隊在場內外的持續創新和努力，富邦悍將不僅在比賽成績上有所突破，更在球迷經營和品牌形象方面取得了顯著的進展。