台北戰神「關鍵一擊」失手遭逆轉　許皓程：3節好球也是無用

▲台北戰神遭逆轉。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL季前熱身賽晚場由台北台新戰神交手新竹御嵿攻城獅，戰神開賽展現強勢攻守，以38比28取得領先，第2節進攻效率下滑僅拿17分，遭對手超前，上半場55比58落後；易籃後，戰神一度連拿10分反超，卻未能保持領先優勢，決勝節雙方互有往來，戰神於最後一波進攻未能得手，終場以108比111落敗。

戰神全隊最高分是奧利佛的25分，他另有4籃板、3助攻，上半場丁聖儒與牧倫斯扮演進攻雙箭頭，分別貢獻17分、13分，丁聖儒整場表現搶眼，攻下19分、11助攻、7籃板、2抄截。談到今日的好表現，丁聖儒表示，心態上沒有太大的不同，歸功於團隊影片分析修正後，帶來的好成果。

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▲台北戰神丁聖儒。（圖／台北戰神提供）

季前熱身賽第2場，戰神做出陣容調整，對此總教練許皓程說，「熱身賽重點在於找尋最佳陣容，另外也是讓所有球員適應比賽節奏，於下週正式賽開始能有好的發揮。」

談到上半場拉開13分領先，卻遭對手一波追趕反超，許皓程也在賽後叮嚀球員，「一開始的防守強度與進攻流暢性有達到設定，但比賽是4節48分鐘，3節好球也是無用，應展現專注度，把每個細節做好。」

▲▼台北戰神奧利佛（上）、牧倫斯（下）。（圖／台北戰神提供）