運動雲

>

台北戰神「關鍵一擊」失手遭逆轉　許皓程：3節好球也是無用

▲▼台北戰神牧倫斯、奧利佛、丁聖儒。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神遭逆轉。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL季前熱身賽晚場由台北台新戰神交手新竹御嵿攻城獅，戰神開賽展現強勢攻守，以38比28取得領先，第2節進攻效率下滑僅拿17分，遭對手超前，上半場55比58落後；易籃後，戰神一度連拿10分反超，卻未能保持領先優勢，決勝節雙方互有往來，戰神於最後一波進攻未能得手，終場以108比111落敗。

戰神全隊最高分是奧利佛的25分，他另有4籃板、3助攻，上半場丁聖儒與牧倫斯扮演進攻雙箭頭，分別貢獻17分、13分，丁聖儒整場表現搶眼，攻下19分、11助攻、7籃板、2抄截。談到今日的好表現，丁聖儒表示，心態上沒有太大的不同，歸功於團隊影片分析修正後，帶來的好成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北戰神牧倫斯、奧利佛、丁聖儒。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神丁聖儒。（圖／台北戰神提供）

季前熱身賽第2場，戰神做出陣容調整，對此總教練許皓程說，「熱身賽重點在於找尋最佳陣容，另外也是讓所有球員適應比賽節奏，於下週正式賽開始能有好的發揮。」

談到上半場拉開13分領先，卻遭對手一波追趕反超，許皓程也在賽後叮嚀球員，「一開始的防守強度與進攻流暢性有達到設定，但比賽是4節48分鐘，3節好球也是無用，應展現專注度，把每個細節做好。」

▲▼台北戰神牧倫斯、奧利佛、丁聖儒。（圖／台北戰神提供）

▲▼台北戰神奧利佛（上）、牧倫斯（下）。（圖／台北戰神提供）

▲▼台北戰神牧倫斯、奧利佛、丁聖儒。（圖／台北戰神提供）

關鍵字： TPBL台北戰神TPBL新竹攻城獅丁聖儒

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

樂天沒有退路　G2派出魔神樂對決統一羅昂

樂天沒有退路　G2派出魔神樂對決統一羅昂

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

山本由伸曝與赫南德茲喝咖啡談心兩小時　大谷翔平也給很多鼓勵

山本由伸曝與赫南德茲喝咖啡談心兩小時　大谷翔平也給很多鼓勵

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

林昀儒未能連2場逆轉　1比3不敵張本智和無緣亞錦賽4強

林昀儒未能連2場逆轉　1比3不敵張本智和無緣亞錦賽4強

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

熱門新聞

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

樂天沒有退路　G2派出魔神樂對決統一羅昂

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1自己的錯自己救　林佳緯：我問題

2NBA史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒

39局落後1分沒短打　古久保透露想

4遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋

5樂天沒退路　G2派魔神樂對決羅昂

最新新聞

1遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋

2NBA史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒

3自己的錯自己救　林佳緯：我問題

4樂天沒退路　G2派魔神樂對決羅昂

5台北戰神「關鍵一擊」失手遭逆轉

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366