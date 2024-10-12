周天成鏖戰87分鐘闖北極賽4強　看對手突「換鞋墊」忍不住笑了

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成今(12)日凌晨出戰超級500系列北極公開賽8強，與法國19歲新星拉尼耶(Alex Lanier)激戰3局，耗費87分鐘以22比20、13比21、21比19搶下4強門票，也報了在日本公開賽決賽輸給對方的一箭之仇。值得一提的是，拉尼耶決勝局突然走到場邊換鞋墊，讓小天忍不住笑了。

34歲的周天成在300、500和1000等級的賽事都曾封王，唯獨少了750等級的金盃，他今年8月殺入超級750系列日本賽決賽，無奈以0比2敗給去年世青男單銅牌得主拉尼耶，雙方在本周的北極公開賽8強再次狹路相逢，小天首局扭轉了15比18的劣勢，以22比20逆轉拿下。

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▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

周天成次局以13比21讓出，比賽進入決勝第3局，小天開局3比2領先，對手在沒有任何示意之下，突然跑到場邊換鞋墊，讓觀眾看傻，小天也忍不笑了，他在場邊跑動避免身體冷掉。

儘管小天一度14比17落後，他再次頂住壓力追成19平，連拿關鍵2分，以21比19勝出，搶下男單4強門票，他激動吶喊慶祝勝利，下一戰將與日本好手渡邊航貴爭搶決賽門票，雙方過去3次交手，小天保有2勝1敗的優勢。