轟出道奇晉級陽春砲　赫南德茲季後賽第14轟：一起勝利或一起失敗

▲▼赫南德茲。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇客場對決聖地牙哥教士，道奇由山本由伸在擔任先發投手，同場對決教士日籍投手達比修有。2局下，道奇靠赫南德茲（Kiké Hernández）的陽春砲率先得分，取得1比0領先優勢，最終道奇以2比0獲勝，闖進國聯冠軍戰。

2局下，壘上無人兩出局，赫南德茲面對達比修有投出的第一球，鎖定一顆94.7英里（約152.4公里）的速球強力揮擊，白球飛向染成藍色的左外野看台。這是赫南德茲在季後賽的第14支全壘打，讓道奇的替補席陷入一片瘋狂。

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比賽前，赫南德茲表示，「我們是一個非常團結的團隊，彼此之間充滿信任，我們的牛棚非常出色，團隊有著饑渴的求勝慾，大家一起戰鬥，要嘛一起贏得勝利，要嘛一起承受失敗。」

這是赫南德茲自2015年以來第九次進入季後賽，並且在2017年曾在季後賽中單場打出三支全壘打。在這場比賽之前，他在季後賽的打擊成績為185打數51安打，打擊率為2成76，並有13支全壘打和29分打點的佳績。