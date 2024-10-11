G5關鍵戰！達比修有冷靜應戰　期待山本由伸同台：會很幸福

▲達比修有。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

「若能與山本由伸對決，我會很高興。」教士日籍投手達比修有將在12日（台灣時間）國聯分區系列賽G5掛帥先發，道奇尚未公布先發投手，山本由伸是選項之一。

達比修有賽前在記者會上透露扛下G5先發的心境，「不知道經驗是否會有幫助，但我盡量保持冷靜。」達比修有曾在G2先發，主投7局被敲3安打，失1分拿下勝投。與大谷翔平對決奪1K並讓他敲出兩次滾地球，3打席都壓制他。

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道奇在G4發揮火力以8比0獲勝，強勢逼出第5戰。這讓達比修有再次先發上陣的機會，他在季後賽已經累積12場出賽，戰績5勝6敗，防禦率3.88。38歲的他再次銜命先發，目標是擊敗道奇闖進國聯冠軍戰。

談到前一戰道奇猛攻8分的打線，達比修有表示，「有觀察打者的反應，但現在還沒想太多，我的方式是等比賽開始後再考慮，這次也想這麼做。」

道奇尚未正式宣布先發投手，總教練羅伯斯（Dave Roberts）說有各種可能性，先發投手人選包含山本由伸、弗拉赫提（Jack Flaherty）等投手。

外界期待山本由伸與達比修有同場對決，達比修有說，「如果能對戰會很高興，我們是很好的朋友，能在這樣的舞台比賽、對決，是很幸福的事。」