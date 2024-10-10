大谷翔平敲安貢獻打點　道奇3轟8比0擊垮教士逼出第5戰

Shohei Ohtani is now 15 for his last 18 with RISP. pic.twitter.com/3MIDuP6zZY — MLB (@MLB) October 10, 2024

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯分區系列賽G4於10日（台灣時間）開打，道奇背水一戰，貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、拉克斯（Gavin Lux）都開轟，發揮強大火力8比0大勝，系列賽扳平為2勝2敗，大谷翔平3打數1安打，貢獻1打點。

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首局貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，2局上拉克斯（Gavin Lux）選到保送，赫南德茲（Enrique Hernández）敲安打推進，兩出局後大谷翔平適時安打進帳打點，也把教士先發投手席斯（Dylan Cease）打退場，但貝茲仍狙擊對手再下一城，道奇以3比0領先。

道奇3局上再發威，蒙西（Max Muncy）敲二壘安打，史密斯（Will Smith）轟出兩分砲，將比數拉開至5比0，讓教士主場陷入沈默。這一轟逼得教士再換投，第二任投手侯因（Bryan Hoeing）僅投0.2局就退場。教士3局下企圖反攻，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）掃出二壘安打，季後賽第6支長打，不過留下殘壘。

大谷翔平4局上選到保送，靠著隊友中外野飛球進佔二壘，下一棒赫南德茲擊出三壘滾地球，眼看就要穿越防線，但小白球彈到三壘審，馬查多趁機接球轉傳回本壘，成功阻擋大谷翔平得分。

道奇7局上攻佔一、三壘時，艾德曼（Tommy Edman）短打強迫取分成功，隨後拉克斯轟兩分砲，拉開至8比0奠定勝基。

道奇全場12支安打，貝茲2安打包含1轟，貢獻2打點、1得分；史密斯1全壘打貢獻2打點、2得分；拉克斯2安打，也貢獻2打點、2得分。道奇先發投手布雷瑟（Ryan Brasier）僅投1.1局就退場，合計動用8名投手，順利封鎖教士打線

大谷翔平曾在6日分區系列賽首戰開轟，第2場4支0，第3場4打數1安打，跑回1分。此戰則是3打數1安打，貢獻1打點，選到2保送，季後賽打擊率.250。