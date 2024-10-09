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跑進草皮製造傳球失誤引爭議　馬查多：瞬間決定跑向內側

記者歐建智／綜合報導

聖地牙哥教士隊今天（台北時間9日）在國聯分區系列賽第3戰以6比5擊敗洛杉磯道奇隊，在5戰3勝制比賽取得2勝1敗聽牌，其中馬查多（Manny Machado）在2局下的爭議跑壘導致道奇隊失誤，是單局攻下6分最大關鍵，馬查多說：「只是想給對手製造一個困難的傳球。」

道奇隊在1局上靠貝茲的陽春砲先得1分。教士隊2局下馬查多（Manny Machado）敲出安打上壘，下一棒梅里歐（Jackson Merrill）擊出一壘滾地球，道奇隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）撲下去把球攔下，跪著往二壘傳要抓馬查多。

當馬查多往二壘跑時，故意往內野的草地移動，再往二壘跑，弗里曼的傳球打中馬查多的左肩，球滾到了左外野，造成傳球失誤，錯失了雙殺的機會，道奇隊游擊手向二壘審示意妨礙守備，二壘審並未採納，教士隊無出局攻占一、三壘，之後單局攻進6分大局。

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▲教士隊馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士隊馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

馬查多展現了幾乎妨礙守備的精彩跑壘，在社群平台上引發爭議，有人認為馬查多的跑壘偏向左側，可能構成守備妨礙，但他以巧妙的跑壘阻斷了傳球路線，沒有讓裁判注意到這一點，許多人讚賞他「智商高」、「這是懂得如何贏球的證明」、「馬查多的跑壘真是超越極限」。

賽後，馬查多談到他在2局下的關鍵跑壘，他說，「我了解規則。在春訓時也進行了練習。在關鍵時刻展現了出來，通過跑壘創造了機會。」

他表示，「當時我立即做出了判斷，只是想給對手製造一個困難的傳球。」馬查多解釋，自己觀察了弗里曼接到滾地球的位置，瞬間決定改為內側跑壘，並提到道奇隊沒有對此提出挑戰，「這是符合規則的。」

此外，馬查多指出：「雖然我們在單局攻進6分，但後半段錯失了一些機會，應該能得到更多分數，但對手也壓制了我們。」

第四局之後雙方打線都沉寂了下來，他表示，「我們需要繼續做這一年來一直在做的事，繼續保持連貫的打擊，才能幫助我們走到今天這一步。」

教士隊以1分優勢贏得了比賽。馬查多說，「繼續贏球是非常棒的事。我們只剩下一場勝利了。我很期待明天的比賽。棒球是一項艱苦的運動。在這樣的觀眾面前比賽是非常棒的體驗，聖地牙哥的球迷今晚表現得非常出色。」

關鍵字： MLB棒球

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