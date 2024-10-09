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日本又有二刀流好手挑戰大聯盟　17歲「大谷接班人」引搶人大戰　

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

實習記者胡冠辰／綜合報導

大谷翔平之後又有日本二刀流球員要闖蕩大聯盟？根據日媒報導，日本高校備受矚目的二刀流選手森井翔太郎，即將展開旅美生涯；根據報導指出，森井翔太郎可能加盟MLB奧克蘭運動家隊，運動家擁有充足的國際球員簽約資金，在與包括7支MLB球隊在內的競爭中佔據優勢。

森井翔太郎一直嚮往進入大聯盟，9月初，他和父母一起前往美國，參觀了MLB球隊的訓練設施、小聯盟和大聯盟的比賽，回國後就決定有機會的話，直接與MLB球隊簽約，而不是通過大學或日本職棒。

自9月以來，森井翔太郎已與包括道奇隊在內的7支球隊進行了會面，未來還將與至少2支球隊進行交涉，最終他可能會有10支球隊作為選擇；不過與本季達成「50-50」瘋狂紀錄的大谷翔平一樣，森井翔太郎也希望追隨這位偉大的二刀流前輩。

森井翔太郎2006年12月15日於東京都出生，17歲，184公分、88公斤，右投左打，從小學一年級開始打棒球，小學六年級時加入西武青少年隊，中學後加入軟式棒球隊，高中一年級夏季首次進入比賽名單，背號15號。

擔任投手最快球速來到153公里，同時也鎮守游擊，高中累積45支全壘打，而他高中後所屬的桐朋高校是國、高中都有的完全中學，是有名的升學名校。

關鍵字： MLB大谷翔平森井翔太郎

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