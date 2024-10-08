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古久保認判斷失誤　陳柏豪無悔：放眼季後賽

▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿投手陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿終結者陳柏豪日前對台鋼雄鷹熱投2.2局用79球失7分引熱議。總教練古久保健二坦言確實是太勉強，對他很不好意思。陳柏豪表示，即使結果如此，還是不後悔，「很感謝教練給我機會。」

陳柏豪目前以29次救援與中信兄弟吳俊偉並列第一，6日對台鋼之戰，教練為讓他投滿3局拚救援成功，但9局下無法拿到最後一個出局數，最終後援2.2局失7分吞敗。

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桃猿這樣的操作引發爭議。古久保健二今天談到此事坦言，對他很不好意思，「但回頭來看，讓他提前登板，並不是一個不好的決策，只是讓他投了比較多球。」

「那時判斷應該更早讓他下來，這決斷做得不夠好，是我的責任，對柏豪來說也太勉強，很不好意思。」古久保健二說。
對此陳柏豪表示，並不會後悔上場投球，「畢竟很感謝教練給我這機會，我也希望能好好完成任務，只是結果不如意，既然不好就再練，好好檢討、調整自己。」

古久保健二也向他說聲辛苦了，陳柏豪強調，一切都過去，不會想太多，「我還是保持好心情，面對季後挑戰賽，這一季就剩下3場，會好好調整，挑戰賽見真章，我們目標一致，就是拿到總冠軍！」

回顧本季表現，陳柏豪謙虛表示，「我覺得及格而已，有時候投球，感覺是運氣好，還是要謝謝教練團、隊友，這麼信任我，讓我在場上能好好發揮。」

除了救援王，陳柏豪也有機會角逐最佳進步獎，他強調一切順其自然，「最重要是身體健康走完這個賽季，年底好好休息，準備明年賽季，一定還有更多挑戰等我發現，這也是我的課題。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿陳柏豪救援熱議

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