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見證龍隊二軍封王！葉總談培育系統與投手潛力　提議明年新制

▲▼味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

▲味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍二軍7日與統一獅第五場殊死戰，鏖戰11局由石翔宇再見安打獲勝。總教練葉君璋特地南下全程看完比賽，除了對二軍培育系統朝正確方向邁進感到開心之外，也提議明年二軍可以增加第10局突破僵局制。

葉總強調了球隊對年輕球員的耐心和持續投資。他表示，「從我們成軍到現在，釋出的球員數量可能是所有球隊中最少的。我們願意給球員時間去成長。」

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談到二軍的成功，葉君璋特別提到了球隊的投手深度。在最後一場冠軍賽中，兩支球隊動用了多達21名投手，展現投手陣容厚實度。葉總說，「我們的投手潛力相當優秀，希望這個系統能持續下去。」

葉總也提到了球隊一二軍之間的良好銜接。「我們的一二軍戰力都很穩定，整個系統和配套措施基本上是對的。」他解釋道，這種穩定性使得球員能夠順利在不同層級之間轉換，使得許多年輕球員得以在一軍站穩腳步，如劉俊緯、王順和、張祐嘉等。

此外，葉君璋還建議在二軍比賽中引入更多類似一軍的比賽規則，目前二軍例行賽打完9局即已和局收場，如增加延長賽第10局的突破僵局制，可以幫助年輕球員更好地適應未來的一軍競爭。

關鍵字： 味全龍二軍葉君璋年輕球員投手深度

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