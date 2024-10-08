運動雲

>

高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

▲▼平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟7日在洲際主場進行最後一場例行賽，由高宇杰敲出再見安打逆轉勝，確定全年第一並保送總冠軍賽，為主場例行賽劃下完美句點。高宇杰、平野惠一都感性地謝謝球迷支持，而張志豪對平野惠一潑水的漏網鏡頭也引起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩隊激戰9局都以3比3平手，高宇杰抓準機會掃出再見安打。他表示：「很緊繃，自己狀況又沒有很好，一、二壘有跑者輪到我。教練有提醒我挑高球打，但第一球太急著想要打，揮棒完也覺得為什麼會揮這顆，一直跟自己說，這只是例行賽的其中一場。很開心那顆高一點的球有掌握到。」

兄弟總教練平野惠一表示：「多虧球迷應援，今天才能順利拿下。希望有讓大家覺得來了真好、感到很感動。這就是我最想讓大家看到的。」

高宇杰表示：「就是大家一起努力，球迷的聲音會讓球員在球場上更有力量。雖然自己前面表現沒有很好，但聽到加油聲，想要振奮起來。這是我生涯第一支再見安打，一路以來很辛苦，有這樣的成績，要感謝很多人幫助我度過低潮，也克服低潮。最後還是有最重要的目標等著我們，這只是贏一場比賽，等到真的拿到總冠軍，再來高興。」

賽後兄弟慶祝年度第一時也出現一個漏網鏡頭，當張志豪對總教練平野惠一潑水時，平野惠一轉身說：「屏東！」開玩笑說要去屏東二軍基地。此外，平野惠一在致詞時特別感謝兄弟啦啦隊女孩，賽後也抓準機會與她們合照，這些都成為引起球迷熱議的小插曲。

關鍵字： 中信兄弟球迷逆轉勝再見安打平野惠一

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

熱門新聞

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

快訊／「新竹阿北」艾夫伯不打了！　攻城獅：個人生涯規劃離隊

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

馬查多朝道奇休息室丟球引爭議　道奇教頭：相當不尊重

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

2平野惠一：台灣大賽拚真正總冠軍

3季後挑戰賽獅猿爭霸　首場大巨蛋

4馬查多丟球　道奇教頭：不尊重

5第5戰11局勝出　味全二軍逆勢奪冠

最新新聞

1統一季後賽門票今晚開搶　大巨蛋最貴1780元

2攻城獅「新竹阿北」艾夫伯驚傳離隊！

3河村勇輝NBA首秀　9分鐘得5分3助攻

4頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場

5中職季後賽12日大巨蛋開打

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366