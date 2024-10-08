高宇杰感性謝兄弟球迷　平野惠一遭張志豪潑水喊「屏東」引爆笑

▲平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟7日在洲際主場進行最後一場例行賽，由高宇杰敲出再見安打逆轉勝，確定全年第一並保送總冠軍賽，為主場例行賽劃下完美句點。高宇杰、平野惠一都感性地謝謝球迷支持，而張志豪對平野惠一潑水的漏網鏡頭也引起熱議。

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兩隊激戰9局都以3比3平手，高宇杰抓準機會掃出再見安打。他表示：「很緊繃，自己狀況又沒有很好，一、二壘有跑者輪到我。教練有提醒我挑高球打，但第一球太急著想要打，揮棒完也覺得為什麼會揮這顆，一直跟自己說，這只是例行賽的其中一場。很開心那顆高一點的球有掌握到。」

兄弟總教練平野惠一表示：「多虧球迷應援，今天才能順利拿下。希望有讓大家覺得來了真好、感到很感動。這就是我最想讓大家看到的。」

高宇杰表示：「就是大家一起努力，球迷的聲音會讓球員在球場上更有力量。雖然自己前面表現沒有很好，但聽到加油聲，想要振奮起來。這是我生涯第一支再見安打，一路以來很辛苦，有這樣的成績，要感謝很多人幫助我度過低潮，也克服低潮。最後還是有最重要的目標等著我們，這只是贏一場比賽，等到真的拿到總冠軍，再來高興。」

賽後兄弟慶祝年度第一時也出現一個漏網鏡頭，當張志豪對總教練平野惠一潑水時，平野惠一轉身說：「屏東！」開玩笑說要去屏東二軍基地。此外，平野惠一在致詞時特別感謝兄弟啦啦隊女孩，賽後也抓準機會與她們合照，這些都成為引起球迷熱議的小插曲。