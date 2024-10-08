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味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

▲▼味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

▲▼味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

▲▼味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

在激烈的中職二軍總冠軍賽中，味全龍二軍在第五戰中逆轉勝，成功奪下今年的二軍總冠軍。7日賽前兩隊2：2戰平，第5場殊死戰，在鏖戰至第11局後，味全龍二軍靠著石翔宇的再見安打，拿下重要的第三勝，於斗六棒球場慶祝勝利。

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儘管賽事中間一度受到颱風影響，但兩隊的熱血精神並未因此而熄滅。統一7-ELEVEn獅在前兩戰中取得勝利，味全龍則展現不放棄的精神，將戰局扳平。最終戰的最高同時在線人數突破2.3萬人，現場也湧入許多球迷為兩隊加油。

第五戰中間受到雨勢影響，比賽暫停。從下午四點開始，比賽經過約6.5小時才結束。此役兩隊投手群輪番上陣，共有21位投手出賽，打破聯盟二軍總冠軍賽記錄。正規九局打完以5:5進入延長加賽，這也是二軍冠軍戰史上的第八場延長賽。

在斗六主場，味全龍展現地主氣勢。11局下半，統一獅派出投手宋文華接替投球任務，但石翔宇的再見安打幫助味全終結戰局，這不僅是二軍總冠軍賽史上的第四支再見安打，也是味全在二軍隊史的第一支再見安打。

最終，味全龍二軍以6:5力退統一7-ELEVEn獅二軍，奪下今年的二軍總冠軍。味全龍在2019年重返中職，2020年奪下該年二軍總冠軍，今年在對手率先聽牌的情況下，一連拿下三場勝利，收下味全隊史的第二座總冠軍。

▲▼味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

▲味全龍二軍總冠軍。（圖／中職提供）

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