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「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

▲▼12強中華隊28人名單公布記者會 。（圖／聯盟提供）

▲12強中華隊28人名單公布記者會 。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。會長蔡其昌透露，稍早看到名單時，站在「球迷」立場，也會好奇哪幾名選手缺陣，「我也有想過，咦怎麼沒有他？」是哪一位讓他好奇呢？會長沒有透露，同時強調，棒球是圓的，相信這批中華隊能打出驚奇、動人戰役，「總是會有意想不到的事，你們也沒想過柏豪昨天會投這麼久吧？」

這次中華隊陣容有許多球員是第一次打一級賽事。蔡其昌說，如同總教練曾豪駒剛剛所提及，必須考量選手的健康狀態，旅外投手也要看是否有使用限制，「可以打、但很難使用，這方面都是選訓過程必須考量的，我想如果選手健康，他們一定會想打。」

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陣中缺乏星度很高的球員。蔡其昌認為，台灣球迷還是喜歡看台灣選手打國際賽，一定會有選手在這次的12強闖出名堂，就像去年的吳哲源，去年經典賽對荷蘭的表現有目共睹，「我們這次去金門基層回饋，小朋友歡呼聲都超大！」

「我想表達的意思是，對每位選手來說，這是他們的榮耀，也是他們的前途，我想不用去責怪球員（婉拒退賽），他們只要是健康的，我相信他們都很有意願。」蔡其昌也指出，明年2月還有WBC資格賽要打，「我也是要張育成好好養傷，希望他趕快好，這段時間好好休息，備戰2月資格賽。」

「這批選手橫跨老中青三代，我們也希望以長遠的計畫來佈局，現在有優秀資深球員，符合大家期待，也希望能培養新的好手。」蔡其昌指出，短期盃賽與例行賽不同，年輕人也能利用這次12強，磨練累積經驗，「以長線來看，國家隊能增添板凳深度，放眼未來的奧運、經典賽，這正是該做的事。」

「當然要讓優秀老將出賽，又要磨練年輕選手，這是很兩難的事情。」不過蔡其昌也說，棒球是圓的，「你們怎麼會知道這些年輕好手不會在這次比賽發光發熱，誰會知道呢？或許我們會有產生更多新的好手，就像張育成在打之前，可能覺得他不錯，但沒想到他這麼厲害，這也是出乎大家意料之外的一個驚喜。」

「棒球是圓的，我覺得比賽就是這樣，沒有人知道誰會是這一次的驚喜。」蔡其昌直呼，輸贏靠天，但打拚靠自己，「比賽總是充滿著很多難以想像的事情，就像大谷翔平一樣，還有昨天的柏豪，你們也沒想過他會投這麼久吧？」

關鍵字： 中華隊世界12強棒球賽正選名單蔡其昌中職

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