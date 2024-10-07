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布朗尼認很難只把詹皇當隊友　湖人主帥：他們會共享更多時刻

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)在今(7)日對太陽的熱身賽，一圓與兒子布朗尼(Bronny James)同場打球的夢想，他透露在場上分配防守任務時，突然感受到這一刻的意義有多重大，對他來說意味著一切，布朗尼則坦承很難只將爸爸當成隊友。

洛城新帥瑞迪克(JJ Redick)在湖人今日迎戰太陽賽前，告知詹姆斯父子，將讓他們在這一戰同時上場。這一天也是布朗尼的20歲生日，他得知消息後非常興奮，他坦承很難只把爸爸當成隊友，「我總是在想，『那是我爸爸』，因為那確實是我爸爸。所以我只是上場比賽，當我打球時，他(詹姆斯)只是我的隊友，那時我只會這樣想。」

▲▼湖人詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／路透）

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▲湖人詹姆斯與兒子布朗尼。（圖／路透）

詹姆斯說，「我們站在一起，我瞥了他一眼，感覺就像，『這是《駭客任務》還是什麼？』這感覺完全不真實。但能和他一起在場上度過那些時刻，真的很棒。」

「對於一個父親來說，這意味著一切。」詹姆斯感動表示，「對一個沒有這樣成長經歷的人來說，能對自己的孩子產生影響、對兒子產生影響，能與兒子共度這些時刻，並且最終能和他一起工作，我認為這是父親能夠希望或期盼的最偉大的事情之一。」

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

兩人一起在場上打了4分09秒，詹姆斯曾替布朗尼製造了一次砍三分的機會，但布朗尼投丟了，讓瑞迪克覺得很可惜，「我真的希望那個三分球能投進，那會是一個很酷的時刻，但我相信他們會共享更多時刻。」

布朗尼此役上場13分鐘，出手1次落空，沒有分數進帳，貢獻2籃板，出現4次失誤。賽後詹姆斯鼓勵他，「繼續讓自己變得更好」，「說實話，他還很年輕，剛滿20歲。他還年輕，想要繼續進步，這是最重要的。所以每次你有機會上場，就繼續做出能幫助球隊取勝的決策。從錯誤中學習，從好的方面學習。如果他繼續這樣做，他會在每一次機會中變得越來越好。」

▲湖人布朗尼、灰狼迪文琴佐。（圖／路透）

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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