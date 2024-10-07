睽違20年！114全國運動會再現雲林競技　主視覺吉祥物首亮相

▲114全國運動會主視覺、吉祥物亮相。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

114全國運動會將於2025年10月18日至23日於雲林縣盛大舉辦，雲林縣政府今（7）日發表吉祥物、主題曲、主視覺等聯合露出，由張麗善縣長率領114全國運籌備處6部32組工作人員，一同宣示全縣動員起來，共同規劃精彩優質賽事，讓明年全國運動會「雲林競艷，精彩無限」。

雲林縣距上一次辦理全國運動會是2005年，對於睽違20年再次承辦國家最大運動賽事「全運會」，縣府團隊將藉由辦理110全中運的成功經驗再次齊心協力，整合各局處及學校量能，成立6部32組工作小組執行各項工作，期許結合中央、地方及社會資源，提供來自全國各地頂尖運動員更優質的競技舞臺、更貼心的服務、最高品質的觀賞環境。

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▲114全國運動會賽會主題曲特別邀請雲林子弟創作歌手李晉瑋編寫詞曲。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府教育處說明， 114全國運動會主視覺、宣傳品、主題曲及服裝設計上，都以「雲林競艷 精彩無限」主題做延伸，呈現各項競技優美姿態在賽場上精彩綻放，盡情揮灑神采無限，不論輸贏都以運動家精神全力以赴。主視覺以「雲」的意向為主體，透過不同設計巧思，象徵各選手在競技場上創造巔峰，熱情展現激昂的英姿發光發熱。

雲林縣長張麗善表示，賽會標誌代表雲林「迎向國際放眼全球」，「YUN」為雲林城市的縮寫，雲林舉辦運動盛事，提高能見度與世界接軌；縮寫字樣結合縣花「蘭花」外觀造型及「人體運動的韻律體態」，表現出運動員的自信及勇氣，代表著114全國運動會賽事圓滿成功、勝利光榮與豐收奪牌的信念。

張麗善指出，全運會的吉祥物為「雲寶弟」、「雲寶妹」，象徵「雲朵變化成的精靈」住在美麗的雲霧森林(雲林)裡，「雲寶弟」頭上戴著雲林在地農產咖啡豆，頭髮天藍色，點綴雲彩流動的紋路，「雲寶妹」頭戴雲林農產蒜頭，頭髮是夕陽的色彩，咖啡、蒜頭等農特產代表雲林縣為全國最重要的農產品產地。

賽會主題曲則是特別邀請雲林子弟創作歌手李晉瑋編寫詞曲，選用「搖滾曲風」、融合「競賽過程的熱血」及「慶典般的熱鬧」的創作理念，象徵「台灣糧倉-雲林」辛勤的農民，在農田上揮灑著汗水，如同運動員努力不懈的精神，只為站上競技場上那一刻，成就自己、榮耀家鄉，希望透過歌曲鼓舞運動員們在全國運動會上全力以赴，勇敢向夢想前進。

縣長張麗善強調，縣府團隊以辦喜事的心情歡迎全國運動員來雲林縣同場競技，一起迎接這場運動盛會，讓「雲林競艷，精彩無限」114全運會在雲林。也邀請全國民眾屆時一起到雲林來看比賽、食好物、踅雲林。

▲114全國運動會主視覺、吉祥物亮相。（圖／記者蔡佩旻攝）