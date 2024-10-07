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俞俊安赴美10年實現美巡冠軍夢　潘政琮：台灣這次不用等30年

▲▼台灣高球好手俞俊安贏得首座美巡賽冠軍。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

▲台灣高球好手俞俊安贏得首座美巡賽冠軍。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

記者游郁香／綜合報導

26歲的台灣高球好手俞俊安今(7)日贏得個人首座美巡賽冠軍，加入前輩陳志忠、潘政琮的行列，成為台灣史上第3人，與他「亦師亦友」的潘政琮也在第一時間祝賀，「恭喜他成為台灣第3位美巡賽冠軍得主，更高興的是，台灣這一次不需要等30年！」

▲▼俞俊安追隨潘政琮赴美追夢，10年磨一劍。（合成圖／翻攝自Facebook、達志影像／美聯社）

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▲俞俊安追隨潘政琮赴美追夢，10年磨一劍。（合成圖／翻攝自Facebook、達志影像／美聯社）

俞俊安年僅16歲時就在2014年仁川亞運摘下個人賽銅牌，並與比自己年長6歲的前輩潘政琮合力奪下團體賽金牌，高中畢業後赴美就讀亞利桑那州大，大學畢業後在2021年進入職業賽場，本季是他挑戰PGA的第2季，就贏得桑德森農場錦標賽冠軍，賺進136.8萬美元(約4400萬台幣)的獎金。

俞俊安成為繼1987年陳志忠及2019年潘政琮後，史上第3位在美巡賽封王的台灣選手。潘政琮2019年4月贏得傳承高球賽冠軍時，終結了台灣選手在美巡賽長達32年的冠軍荒，這次俞俊安僅花了5年，替台灣再次捧起美巡賽金盃。

潘政琮在第一時間送上祝賀，「就像Kevin在賽後受訪時說的，恭喜他成為台灣第3位美巡賽冠軍得主，更高興的是，台灣這一次不需要等30年！」

▲▼台灣高球好手俞俊安挑戰PGA第2季，就在桑德森農場錦標賽封王，他賽後特別感謝雙親。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

▲俞俊安挑戰PGA第2季，就在桑德森農場錦標賽封王，與雙親共享榮耀。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

關鍵字： PGA高球俞俊安潘政琮

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