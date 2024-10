2比0領先被連追3球黯然吞敗　熱刺主帥：令人無法接受

▲熱刺主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(7日)凌晨英超第7輪賽事迎來焦點戰,由熱刺客場挑戰布萊頓,熱刺取得2比0領先後,在下半場遭布萊頓連轟三球將比數反超,最終布萊頓3比2逆轉帶走勝利;熱刺「贏2輸3」的失利賽後也讓主帥波斯特科格魯(Ange Postecoglou)直言不可接受並且糟糕至極。

熱刺在下半場開始後的18分鐘內連丟三球,最終黯然吞敗,根據Opta數據指出,這是熱刺第10次在領先兩球或以上的情況下,最終輸掉的英超比賽。

「這對我們來說是一場可怕的失敗,糟糕至極,」波斯特科格魯賽後說道,先前約翰遜(Brennan Johnson)和麥迪遜(James Maddison)的進球後一度幫助熱刺取得2比0領先。

"That was probably the worst defeat we've had since I've been here"



Ange Postecoglou speaks openly about Tottenham's loss to Brighton pic.twitter.com/hZ6JHeJkcC