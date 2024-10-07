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2比0領先被連追3球黯然吞敗　熱刺主帥：令人無法接受

▲熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）。（圖／路透）

▲熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（7日）凌晨英超第7輪賽事迎來焦點戰，由熱刺客場挑戰布萊頓，熱刺取得2比0領先後，在下半場遭布萊頓連轟三球將比數反超，最終布萊頓3比2逆轉帶走勝利；熱刺「贏2輸3」的失利賽後也讓主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）直言不可接受並且糟糕至極。

熱刺在下半場開始後的18分鐘內連丟三球，最終黯然吞敗，根據Opta數據指出，這是熱刺第10次在領先兩球或以上的情況下，最終輸掉的英超比賽。

「這對我們來說是一場可怕的失敗，糟糕至極，」波斯特科格魯賽後說道，先前約翰遜（Brennan Johnson）和麥迪遜（James Maddison）的進球後一度幫助熱刺取得2比0領先。

「這是自從我來到這裡以後，最糟糕的一次失敗。」波斯特科格魯接著表示，「下半場的表現不可接受，完全沒達到我們應有的水準，我們因為自滿而付出了代價，我們在比賽中失去了節奏，似乎接受了失敗的命運，這是難以理解的，因為自從我來到這裡以來，我們還沒有出現過這種情況。」

在過去幾場比賽中，熱刺一度取得五連勝的佳績，其中包括在聯賽中3比0大勝老牌強權曼聯，波斯特科格魯也因此受到外界廣泛稱讚。

「問題是我們太順利了，無論是足球還是生活，如果你走得太順，終究會被絆倒，」波斯特科格魯最後做出結論。

熱刺球星麥迪遜則補充表示，球隊完全失去了對比賽的控制，「在英超遇到逆境時，最好的球隊會在那個時刻保持堅韌，並挺過難關，但我們顯然沒有做到這一點。」

關鍵字： 英超足球熱刺布萊頓

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