「AI 女神」李珠珢來了！13日舉辦記者會　比照張育成加盟規格

▲韓國AI女神李珠珢台灣加盟！富邦育樂高規格迎新。（圖／翻攝自IG）

記者王真魚／綜合報導

韓國知名啦啦隊「AI 女神」李珠珢於今年1月與富邦育樂簽訂台灣演藝工作全經紀約，成為富邦育樂旗下首位全經紀約的啦啦隊員。富邦育樂將於3月13日在台北一家飯店為李珠珢舉辦盛大記者會，比照旅美球星張育成加盟的高規格待遇，顯示公司對這位韓國啦啦隊成員的高度重視。

這場記者會將由主持人Travis主持，並透過富邦悍將官方Twitch頻道全程直播。李珠珢將首度以Fubon Angels身份正式亮相，與媒體朋友們分享她加入台灣職棒啦啦隊的心情。現役Fubon Angels成員秀秀子、檸檬與沁沁也將出席活動，代表全體FA歡迎她的加入。

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先前網路也曾謠傳李珠珢背號50號，不過此傳聞為錯誤消息，而32號是李珠珢在起亞虎的背號，目前啦啦隊陣中未有人使用，是否沿用此背號值得關注，記者會有望揭曉她的背號。

富邦育樂將在台北同一家曾為旅美球星張育成舉辦加盟儀式的知名飯店，為李珠珢召開記者會。特別安排如此高規格場地，充分展現公司對李珠珢的重視，也彰顯富邦育樂拓展國際市場與提升啦啦隊專業形象的堅定決心。

2023年才展開啦啦隊生涯的李珠珢，因擁有精緻甜美的外型，被球迷稱為「AI美人」而引起廣泛討論。2024年擔任韓國職棒起亞虎隊啦啦隊時，珠珢雖在場邊補妝但聽到音樂仍迅速起身完成「三振舞」的演出而全球爆紅，三振舞YouTube 影片更創下破億觀看數。

李珠珢個人IG在2023年八月正式設立，僅僅13個月的時間，去年九月時IG粉絲人數便突破百萬，個人reels影片也擁有單支最高2579萬次、累積破億的總觀看次數，顯見李珠珢的超高人氣，其中關於「三振舞」的短影音影片更是引起網友、球迷甚至明星們爭相模仿，帶動話題與討論。