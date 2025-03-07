湖人逆轉擊敗尼克！豪取8連勝　布朗森延長賽傷退

▲湖人驚險逆轉尼克，近期已8連勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人今（7）日上演驚奇逆轉，唐西奇（Luka Doncic）攻下32分、12助攻，詹姆斯（LeBron James）貢獻31分、12籃板，率隊克服第4節雙位數落後，在延長賽以113比109險勝紐約尼克，豪取8連勝。

本場比賽湖人一度陷入苦戰，尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）的穩定發揮，在前3節掌控比賽節奏。然而，湖人在第4節後段發動10比1的攻勢，文森（Gabe Vincent）接獲詹姆斯傳球，命中超前三分，幫助球隊反超。尼克則在最後關頭靠布朗森「2+1」追平比分，將戰局拖入延長賽。

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唐西奇在延長賽接管戰局，他先是頂著唐斯（Karl-Anthony Towns）的防守背身單打投進2分，隨後又砍進三分球，迫使尼克喊出暫停。然而，比賽最後1分鐘發生意外，布朗森在切入上籃時踩到里夫斯（Austin Reaves）的腳，導致腳踝嚴重扭傷，雖然他強忍疼痛完成罰球將比分追平，但他後續無法在場上持續作戰，終場尼克無奈敗北。

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湖人在第4節與延長賽外線火力全開，合計投進7顆三分球，扭轉前三節外線低迷（27投7中）的困境。自2月唐西奇加盟後，湖人近14場比賽豪取12勝，展現爭冠級實力。

本季尼克此前5次打進延長賽皆全勝，但本場因布朗森傷退，最終吞下延長賽首敗。布朗森此役攻下39分、10助攻，投籃命中率5成，罰球13中12，命中率高達92.3%。