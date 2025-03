湖人逆轉擊敗尼克！豪取8連勝　布朗森延長賽傷退

▲湖人驚險逆轉尼克,近期已8連勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人今(7)日上演驚奇逆轉,唐西奇(Luka Doncic)攻下32分、12助攻,詹姆斯(LeBron James)貢獻31分、12籃板,率隊克服第4節雙位數落後,在延長賽以113比109險勝紐約尼克,豪取8連勝。

本場比賽湖人一度陷入苦戰,尼克靠著布朗森(Jalen Brunson)的穩定發揮,在前3節掌控比賽節奏。然而,湖人在第4節後段發動10比1的攻勢,文森(Gabe Vincent)接獲詹姆斯傳球,命中超前三分,幫助球隊反超。尼克則在最後關頭靠布朗森「2+1」追平比分,將戰局拖入延長賽。

